Un incendio se desató en un complejo de departamentos ubicado en la zona de Caamaño, en Pilar, y provocó momentos de tensión entre los residentes del sector. El foco ígneo se registró en el Barrio El Zorzal, donde el avance del fuego se vio favorecido por la abundante vegetación dentro del predio.

El siniestro habría comenzado en un sector con cañas secas, lo que facilitó que las llamas se propagaran rápidamente hacia árboles cercanos, incrementando la intensidad del incendio y generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la zona, consignó Resumen.

Ante la emergencia, dotaciones de Bomberos Voluntarios se dirigieron al lugar para iniciar las tareas de control y extinción del fuego. El operativo se desplegó de manera preventiva para evitar que las llamas alcanzaran viviendas linderas u otras estructuras del complejo.

La presencia de vegetación sin mantenimiento dentro del predio fue un factor clave en la rápida expansión del foco ígneo, lo que generó preocupación entre los vecinos, que siguieron de cerca el trabajo de los equipos de emergencia.

Hasta el momento, no se reportaron personas heridas ni se confirmó oficialmente la existencia de daños materiales de consideración. Las autoridades continúan evaluando la situación para determinar el origen preciso del incendio.