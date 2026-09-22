Una campaña ciudadana busca recolectar miles de firmas para exigir al Gobierno nacional la reactivación inmediata de las obras en la Autopista Presidente Perón. Esta arteria, diseñada como el tercer anillo de circunvalación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), es considerada una obra estratégica para conectar a 12 municipios y beneficiar a más de 10 millones de personas.

Actualmente, la traza cuenta con 52 de los 83 kilómetros habilitados desde su última inauguración en diciembre de 2023. El proyecto original contempla dos carriles por sentido, banquinas, colectoras, distribuidores, pasos a nivel, iluminación, señalización y 35 puentes. Su finalización es clave para vincular el Acceso Oeste, Ezeiza-Cañuelas, las rutas provinciales 58 y 53 y la Autovía 2, además de optimizar los accesos al puerto de La Plata y a los aeropuertos de Morón, El Palomar y Ezeiza.

Firmas

Ante la falta de respuestas del Gobierno nacional frente a los reclamos de traspaso para la gestión y concesión realizados por la administración bonaerense, la diputada nacional Marina Salzmann, del Frente Renovador, lanzó la recolección de firmas. Paralelamente, la legisladora presentó un proyecto de resolución en el Congreso para obtener información oficial sobre el estado de parálisis de la obra, informó la agencia DIB.

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El relevamiento técnico incluido en la iniciativa legislativa advierte sobre un escenario crítico a marzo de 2026. Algunos tramos, como el que une la Ruta Provincial 53 con la Autovía 2, presentan apenas un 2% de avance. Por el contrario, existen sectores con un 95% de ejecución que permanecen inutilizados por la falta de obras complementarias y de seguridad básica.

“Es imperativo que este cuerpo legislativo cuente con datos precisos para ejercer su función de control y para instar a una solución que impida que la Autopista Presidente Perón se convierta en un monumento a la desidia estatal”, expuso.

La diputada busca mediante estas acciones que el Congreso obtenga respuestas sobre la parálisis física y administrativa que afecta el desarrollo socioeconómico de toda la región.