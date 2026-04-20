Trenes Argentinos Operaciones reactivó el proyecto destinado a recuperar parte de la flota de la línea San Martín, luego de varios meses de demora en un esquema considerado clave para recomponer la prestación del servicio ferroviario en el área metropolitana.

La empresa estatal avanzó con nuevos llamados orientados a poner en marcha trabajos de fondo sobre las formaciones, junto con la adquisición de insumos necesarios para las tareas. El objetivo es intervenir coches que arrastran años de uso intensivo y que no habían recibido mantenimiento integral desde su incorporación.

Nuevas compras y reparaciones para la línea San Martín

De acuerdo con información difundida por el portal especializado enelSubte, una de las gestiones abiertas apunta a la compra de repuestos y componentes técnicos para locomotoras y vagones.

Entre los elementos requeridos figuran piezas vinculadas a sistemas de freno, suspensión, ruedas, neumáticos, iluminación, electrónica, puertas, ventanas y otros componentes esenciales para el funcionamiento de las unidades.

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En ese proceso se presentaron seis firmas interesadas en participar como proveedoras: Sabic, Grupo Monllor, Ferropar, Sim Impex, Expocomex y Motora Argentina.

En paralelo, se busca contratar la ejecución de una intervención de mayor escala sobre 117 coches remolcados CSR Puzhen, entre coches convencionales y furgones. Ese lote forma parte de una flota total de 160 unidades asignadas a la línea.

Coches con más de 13 años sin renovación profunda

Las unidades alcanzadas por el plan ya superan los 13 años de servicio y no atravesaron hasta ahora procesos de “media vida”, instancia habitual en material rodante de uso intensivo.

Los trabajos previstos abarcan bogíes, frenos, circuitos eléctricos, bastidores, estructuras de tracción, carrocerías y techos, sectores donde el desgaste acumulado comenzó a impactar en la operación cotidiana.

También se contemplan mejoras internas para los pasajeros, con reemplazo completo de pisos, renovación de asientos, reparación de ventanas y puertas, además de la revisión de dispositivos de emergencia.

Uno de los puntos más relevantes es la posibilidad de sumar equipos de aire acondicionado, una demanda sostenida por usuarios del ramal que hasta ahora no había tenido implementación generalizada.

En 2022 se había realizado una experiencia piloto en los Talleres Mechita, donde se climatizó una unidad de prueba. Sin embargo, aquella iniciativa no tuvo continuidad en el resto de la flota.

Mientras tanto, durante los últimos meses solo se concretaron intervenciones puntuales, como cambios de tapizados dañados o instalación de cámaras de seguridad en algunos coches, medidas consideradas insuficientes frente al estado general de las formaciones.

La concreción del nuevo plan será determinante para mejorar las condiciones de viaje, elevar la disponibilidad de unidades y reforzar la capacidad operativa de una de las líneas ferroviarias con mayor movimiento de pasajeros del conurbano, que une Pilar con la Ciudad de Buenos Aires.