Al cumplirse este 29 de abril ocho meses de los despidos masivos en la empresa Ilva, ex trabajadores volvieron a visibilizar el conflicto que permanece sin resolución y denunciaron que continúan sin percibir indemnizaciones ni otros pagos adeudados.

Según expresaron los despedidos, desde el momento de las desvinculaciones no recibieron respuestas concretas sobre el cumplimiento de sus derechos laborales, en un escenario que afecta a cientos de familias vinculadas a la planta instalada en el Parque Industrial de Pilar.

Como parte del reclamo, mantienen desde hace meses un acampe frente al predio fabril, donde realizan distintas acciones para sostener la protesta y reclamar una solución. “Todos los 29 de cada mes es el aniversario mensual de los despidos. Son ocho meses de lucha con un acampe frente a la planta”, señalaron.

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Además, remarcaron que el proceso continúa en instancia concursal y cuestionaron la falta de definiciones. “Estamos todos concursados a la espera de que cumplan nuestros derechos, no tenemos respuesta de nada, a pesar de que dentro de la planta hay movimientos”, manifestaron.

En ese contexto, anunciaron que el próximo 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajador, llevarán adelante una locreada solidaria frente a la planta, con el objetivo de reunir a las familias afectadas y mantener visible el conflicto.

“Este 1 de mayo vamos a festejar nuestro Día del Trabajador porque nosotros nos sentimos así, porque nos lo ganamos. Ilva se hizo gracias a la gente”, expresaron a Resumen.

Los ex empleados también convocaron a vecinos y medios de comunicación a acompañar la jornada. Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y sin definiciones sobre el pago de las indemnizaciones reclamadas.