A pesar de que las empresas de transporte del AMBA llegaron a un acuerdo alcanzado con el Gobierno nacional para evitar el paro total, miles de usuarios del transporte público volverán a verse afectados este miércoles por el funcionamiento irregular de numerosas líneas de colectivos.

Desde el sector empresario confirmaron que, si bien el anuncio del pago parcial de los subsidios trajo algo de alivio en las últimas horas la situación de fondo sigue sin resolverse.

En ese marco, advirtieron que el sistema permanece condicionado por la falta de financiamiento, lo que impacta directamente en la frecuencia de las unidades.

Qué líneas funcionarán con servicio limitado



Este miércoles una extensa lista de líneas, de las que la mayoría une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con el Conurbano y La Plata, circulará con menos frecuencia de lo habitual. Entre ellas se encuentran:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Se espera una menor disponibilidad de unidades y mayores tiempos de espera en paradas clave.

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Subsidios

En tanto, la Secretaría de Transporte transferirá este miércoles los subsidios de la Nación a las empresas de colectivos, pero la reducción de frecuencias que se registró en el AMBA en las últimas horas se mantendrá debido a que consideran que el monto que recibirán no cubre toda la deuda.

“Mañana (por hoy) se pagan los subsidios de nación a las empresas, en el cuarto día hábil del mes. Depende de ellos (que se restituyan los servicios habituales y levanten las amenazas de paro para este miércoles). Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer. Pagarles y reunirnos”, sostuvieron el martes voceros de Transporte.

En tanto, mañana jueves a las 11 habrá una reunión de autoridades de Transporte con las cámaras empresarias del sector.

Desde la Secretaría lamentaron: “Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer. Pagarles y reunirnos. A pesar de sus dardos mediáticos y su avanzada pública un tanto extorsiva con pasajeros de por medio”.

Colapsado

Por su parte, el titular de la empresa DOTA, Marcelo Pasciuto, afirmó que "el sistema de transporte está colapsado". Consultado por NA sobre la promesa del Gobierno de depositar los subsidios en las próximas horas, respondió: “A mí me avisaron que van a depositar una parte, la mitad de lo que se debía. En las líneas nacionales están debiendo 19,5 millones y van a depositar 9 millones por colectivo. No llegan a cumplir lo atrasado y eso hay que sumarle la diferencia de costo, más el aumento del combustible que subió 700 pesos en 15 días”.

Por eso, Pasciuto sostuvo que seguirán este miércoles con la baja frecuencia de colectivos hasta que les giren lo adeudado.

El directivo afirmó que la crisis se originó cuando el esquema se dividió en tres jurisdicciones en septiembre de 2024 y, desde entonces, lo que corresponde a los ámbitos nacional y provincial está "totalmente desarticulado".

Fuente: Agencia DIB