Este fin de semana se desarrollará en Pilar una jornada especial con el foco puesto en la adopción responsable de perros rescatados.

De la mano del refugio @Bonosrescue la actividad se desplegará en el marco de una nueva edición de la feria Grand Market Open en Pueblo Caamaño - Av. Caamaño 662, Pilar -.

En diálogo con Pilar de Todos, las impulsoras de la jornada, Catalina y Karina, destacaron que la actividad se concretará este domingo 4 de agosto en el horario de 13 a 19 horas.

“Estaremos con un stand en la Grand Market Open con un total de 10 perros que están en condiciones de ser adoptados”, destacó Catalina quien agregó que ya vienen participando en el marco de la feria desde hace varias ediciones.

Durante el día, las y los vecinos se podrán acercar y entablar un contacto con los ejemplares y, si lo desean, avanzar con la adopción.

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“Mantenemos una charla con los adoptantes y la concretamos cumpliendo una serie de pasos: la firma del correspondiente formulario de adopción y la coordinación del seguimiento posterior. Las adopciones se concretan con las vacunas y, en caso de corresponder, la castración al día”, completó Catalina.

Tanto ella como su socia Karina vienen llevando adelante la tarea de rescates de animales desde hace un año y medio y desde ese momento hasta la actualidad ya han logrado concretar 600 adopciones.

Actualmente lo hacen junto a Bono´s, un refugio ubicado en la zona de Luján donde residen un total de 30 animales que lograron ser rescatados.

Entre otras iniciativas, llevan adelante una campaña de donación de 2 mil pesos mensuales para cubrir gastos de atención veterinaria.

Para poder contactar al refugio se puede ingresar al siguiente perfil de Instagram.