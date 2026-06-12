La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha el Sistema de Reporte Vial Ciudadano, un canal de WhatsApp para que cualquier persona pueda denunciar maniobras temerarias y hechos de violencia vial en cualquier punto del país. La línea habilitada es el 11-2787-0000.

La iniciativa se lanzó en el marco de la Semana de la Seguridad Vial e incorpora tecnología y participación ciudadana para reforzar los controles, generando además nuevas formas de fiscalización y prevención.

Qué conductas se pueden reportar

A través del nuevo sistema se podrán reportar alcohol al volante, exceso de velocidad, picadas ilegales, sobrepasos indebidos, menores conduciendo, uso de celulares al volante, patentes adulteradas y situaciones de violencia vial, entre otras infracciones graves.

Cómo hacer la denuncia

Para realizar un reporte es necesario enviar videos o fotos del hecho, que la patente del vehículo sea visible, informar el lugar, la fecha y la hora aproximada del episodio, y completar un breve formulario. Un punto clave es que el material debe ser registrado por terceros —acompañantes o peatones—, y nunca por quien conduce el vehículo.

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Hacia dónde apunta la herramienta

Desde la ANSV explicaron que la medida “busca complementar los controles presenciales y ampliar la capacidad de detección de conductas peligrosas mediante evidencia digital aportada por ciudadanos”, al señalar también que apunta a “generar un mecanismo ágil y federal de recepción de denuncias, incorporando herramientas tecnológicas que permitan actuar frente a hechos que muchas veces ocurren fuera de operativos de control tradicionales”.

Qué pasa con cada denuncia

“Cada reporte será analizado por equipos técnicos de la ANSV junto con las pruebas aportadas. La denuncia no implicará automáticamente una sanción, sino que será evaluada conforme a la normativa vigente y las competencias del organismo”, explicaron desde el organismo mediante un comunicado enviado a Pilar de Todos.

En tanto, “los reportes serán evaluados por la ANSV y, según la gravedad del caso y la evidencia presentada, podrán derivar en sanciones como la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir”.

Además de habilitar sanciones, el sistema permitirá a la ANSV obtener información para mejorar la fiscalización, identificar patrones de riesgo y reforzar campañas de prevención y concientización vial en todo el territorio.