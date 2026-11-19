Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I., en concurso preventivo ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°21, declaró un pasivo de $529.149 millones y activos por $730.240 millones, con fecha de corte al 15 de julio de 2026.

La empresa, dueña de la planta de Pinazo, en La Lonja, Pilar, tramita el proceso en el expediente COM 18558/2026, “Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo”.

Cómo se compone el pasivo declarado

Según el estado patrimonial individual de la compañía, que difundió Ojo Urbano, el financiamiento suma $153.719 millones y las deudas con empresas vinculadas y acreedores no financieros, $125.728 millones.

La apertura del concurso

De acuerdo con Ojo Urbano, el juez abrió el concurso preventivo de Granja Tres Arroyos, solo de esa sociedad y no de las vinculadas, y designó como sindicatura al Estudio Rufino, Lema y Asociados. Hasta el 20 de octubre, en cambio, el concurso aún no estaba abierto formalmente, según Bichos de Campo.

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Una presentación anterior: $536.000 millones a fines de 2025

En otra presentación, al solicitar la apertura, la empresa había informado un pasivo cercano a los $536.000 millones al cierre de 2025, más de 4.800 acreedores y cheques rechazados por más de $126.000 millones.

En ese balance, los préstamos y otros pasivos financieros rondaban los $199.000 millones, los proveedores sumaban $161.000 millones, los pasivos laborales y previsionales $46.000 millones y los fiscales unos $32.000 millones. Las cifras provienen de estados contables de distintas fechas y alcances, por lo que no son directamente comparables.

La deuda laboral alcanza los $62.448 millones

La compañía declaró una deuda laboral de $62.448 millones, que incluye cargas sociales, remuneraciones e indemnizaciones, con unos 1.800 trabajadores.

Sueldos adeudados en Pilar y Entre Ríos

En Pilar, los despedidos de la planta bloquearon el ingreso en octubre y denunciaron que la empresa les debe hasta tres meses de sueldo, además de haber incumplido la conciliación obligatoria. Allí fueron cesanteados 80 trabajadores. Antes, la empresa había propuesto abonar una parte de los salarios con pollos.

En tanto, en la planta de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, los trabajadores denuncian unos seis meses sin cobrar las quincenas y anunciaron un corte de ruta para el miércoles 25 de noviembre.

Los plazos que fijó el juzgado

Según Ojo Urbano, el cronograma fija el pedido de reconocimiento de créditos hasta el 31 de mayo de 2027, el informe individual de la sindicatura para el 13 de julio de 2027 y el informe general para el 8 de septiembre de 2027. La audiencia informativa será el 8 de marzo de 2028 y el período de exclusividad termina el 15 de marzo de 2028.

El resto del grupo

Las otras sociedades también se presentaron. Según iProfesional, Wade declaró $246.096 millones y Avex $44.235 millones, para un total de $819.480 millones entre las tres, unos u$s543 millones.