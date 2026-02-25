A partir de marzo gatos y perros ya podrán viajar en todos los servicios de trenes de larga distancia, esto entre Buenos Aires y Rosario, Junín, Bragado y Mar del Plata. Con el trayecto Buenos Aires a Rosario ya habilitado, el domingo 1 de marzo se suma el servicio a Junín; el lunes 2, el servicio a Bragado; y desde el martes 3, Mar del Plata.

Según informó la empresa Trenes Argentinos, se permitirá una mascota por pasajero mayor de edad, exclusivamente gato o perro, y el traslado será únicamente de cabecera a cabecera.

Desde la empresa consignaron que la mascota deberá viajar dentro de un transportín con medidas máximas de 48 por 45 centímetros de base y los pasajeros tendrán que presentarse en el preembarque entre 2 horas antes y no menos de 45 minutos del horario de salida del tren con la documentación vigente y los elementos obligatorios.

La empresa aclaró que la mascota no puede salir del transportín y, además, tampoco está permitido “descender en estaciones intermedias para pasear”.

Para viajar con las mascotas, los tutores o responsables a cargo deberán contar con libreta de vacunación -incluyendo vacuna antirrábica vigente-, certificado de salud y reglamento firmado. Son obligatorios el transportín, bozal, elementos de sujeción, chapa identificatoria y kit de limpieza.

Según recomienda Trenes Argentinos, es importante acostumbrar a la mascota al transportín varios días antes del viaje; no alimentar al animal al menos tres horas antes del viaje para evitar mareos, vómitos o malestar; asegurarse de que esté bien hidratado antes de salir; pasearlo para que haga sus necesidades.

En viaje, la mascota deberá permanecer siempre dentro del transportín cerrado, ubicado sobre el asiento adyacente a la ventana y contiguo al asiento utilizado por el pasajero responsable. Se debe evitar alimentar a la mascota durante el viaje.

Al finalizar el viaje, antes de descender se debe verificar la limpieza del área utilizada para evitar inconvenientes con el personal a bordo.

Fuente Agencia DIB