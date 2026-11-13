Una fuerte movilización del sindicato Químico de Pilar llegó esta jornada hasta la puerta de la empresa Carlos A. Salazar S.A.C.I.F. y M., sobre la Ruta 6, en Los Cardales.

La marcha partió desde el Peaje Larena y fue convocada por el gremio que conduce Sergio González, en reclamo por el despido de un trabajador con 18 años de antigüedad y por inspecciones de Seguridad e Higiene en la planta.

“Un despido tras pedir inspecciones”

“Despidieron a un trabajador con 18 años de antigüedad por exigir inspecciones de Seguridad e Higiene”, aseguró el sindicato en un comunicado que difundió sobre la jornada.

Según señalaron desde el sindicato “la fábrica química es altamente explosiva” y operaría, siempre de acuerdo a lo denunciado por el gremio, “sin red de incendios”.

“No se trata solo de defender puestos de trabajo injustamente perdidos, sino de proteger la vida de quienes siguen adentro y de toda la comunidad, que desconoce el peligro al que está expuesta”, expresó el sindicato.

Además, alertaron por presuntas “prácticas antisindicales” e incumplimiento del convenio colectivo.

“Basta de prácticas antisindicales y de 'usa y despide'”, planteó el gremio.

“Exigimos el cumplimiento efectivo del CCT 791/21. Reclamamos condiciones dignas y un lugar seguro para trabajar”, agregó la organización gremial.

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Una consigna de unidad

“Los trabajadores químicos y petroquímicos seguimos firmes en defensa de nuestros derechos y de la industria nacional”, expuso el sindicato al describir la movilización.

“Cuando tocan a uno, respondemos todos”, concluyó el gremio.

