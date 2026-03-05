El empresario Leandro Camani quedó formalmente imputado por extorsión agravada en una causa que investiga una presunta red que impulsaba denuncias falsas para presionar a distintos objetivos, expediente en el que también aparece involucrado el dirigente de la Coalición Cívica de Pilar Matías Yofe.

La imputación fue dispuesta por el fiscal Germán Camafreitas en una causa que tramita junto al juez Walter Saettone, donde previamente había sido señalado Yofe, presidente de la CC-ARI en Pilar y dirigente cercano a Elisa Carrió.



En el expediente, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, se presentó como damnificado y denunció presiones atribuidas a Camani para instalar fotomultas en rutas y en predios del CEAMSE, maniobra que luego derivaba en causas judiciales impulsadas por Yofe y el legislador Facundo del Gaiso, consignó NA.

En paralelo, Yofe quedó bajo la mira judicial tras el archivo de una causa por amenazas iniciada en marzo de 2025, luego de que el juzgado consideró que varios de los hechos denunciados carecían de sustento.

La denuncia original aludía a presuntas intimidaciones vinculadas a la exconcejal Claudia Pombo, en el marco de una presentación previa tramitada en el fuero federal de Campana, aunque ese tribunal se declaró incompetente al determinar que no se trataba de un caso federal.

Durante la investigación, un testigo clave relativizó las supuestas amenazas y sostuvo que se trató de opiniones políticas, además de afirmar que ni Pombo ni el exministro bonaerense Jorge D’Onofrio estaban presentes.

Asimismo, Andrea García, señalada como supuesta víctima en otro tramo del expediente, negó haber realizado denuncias y calificó de “mentirosa” la atribución de una presentación a su nombre, lo que llevó al juzgado a archivar el caso por inexistencia de elementos de convicción, agregó Noticias Argentinas.

A raíz de esa resolución, Yofe fue denunciado por presunto falso testimonio y será citado a indagatoria para explicar sus dichos bajo apercibimiento de procesamiento, mientras que también figura en la causa por extorsión agravada que tramita en Pilar junto al empresario Camani.

El contexto judicial incluye además el reciente fallo de la Cámara Federal de San Martín que confirmó el procesamiento del exministro bonaerense de Transporte Jorge D’Onofrio por presunta corrupción y lavado de activos vinculados al sistema de fotomultas y de VTV, con un embargo de 350 millones de pesos sobre sus bienes.

En esa investigación también quedó firme el procesamiento del exdirector de Fiscalización y Control de la VTV Facundo Asensio, con un embargo de 300 millones de pesos, en una causa que analiza el presunto desvío de fondos de multas de tránsito a través de una estructura con roles y jerarquías definidas.

En paralelo, la Fiscalía Federal de La Plata evalúa un pedido de la cámara empresaria CECAITRA para investigar los vínculos de Camani con un presunto narco rosarino detenido en 2024 mientras conducía una Mercedes Benz GLE registrada a nombre del empresario.

La entidad aclaró que ese episodio no implica responsabilidad penal directa de Camani, aunque solicitó indagar su entorno por supuestas prácticas de utilización de denuncias penales y mediáticas como mecanismo de presión para obtener ventajas económicas o comerciales.