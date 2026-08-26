Un camionero de 35 años fue interceptado en el kilómetro 152 de la Ruta Nacional 9, a la altura de San Pedro, cuando agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectaron que circulaba con las patentes deliberadamente ocultas. El hallazgo se produjo durante un patrullaje preventivo de rutina.

Un sistema para evadir cámaras y radares

Los agentes constataron que el conductor tenía instalado un mecanismo para rebatir la patente delantera y evitar así ser detectado por cámaras y radares de control. En la parte trasera del camión, en tanto, las chapas identificatorias estaban cubiertas con barro de manera intencional.

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El pedido del conductor ante la infracción

Al ser notificado de la gravedad de la falta, el camionero le pidió al personal de la ANSV poder "dar una mano" y le preguntó "fijate si me hacés zafar" de la sanción.

Circular sin las chapas patentes a la vista constituye una falta grave según la Ley Nacional de Tránsito. El infractor deberá afrontar una multa que supera los 600 mil pesos.

Controles diarios en las rutas del país

La ANSV lleva adelante este tipo de patrullajes todos los días, en conjunto con operativos de control distribuidos en distintos puntos del país. En cada fiscalización se verifica la documentación obligatoria, el consumo de alcohol en los conductores, el uso de elementos de protección y el respeto de las velocidades permitidas.