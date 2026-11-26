Tres fiestas populares se realizan en diciembre en Saavedra, Nueve de Julio y Punta Indio, con el cordero serrano y el lechón asado como protagonistas de dos de ellas y la autonomía de un partido ribereño como eje de la tercera.

Entre las sierras, los pueblos de campo y las localidades cercanas al Río de la Plata, las celebraciones reúnen sabores típicos, música y destrezas criollas. Punta Indio festeja el 6 de diciembre; Morea, en el partido de Nueve de Julio, realiza la Fiesta Provincial del Lechón el 11, 12 y 13; y Saavedra hace la Fiesta Provincial del Cordero Serrano el 20.

Un cordero con sabor propio, nacido de una tesis

En el sudoeste bonaerense, al pie del paisaje serrano, la Fiesta Provincial del Cordero Serrano reúne cada año a vecinos y visitantes alrededor de un producto reconocido por el sabor particular de su carne, vinculado a las pasturas de las que se alimentan los animales. Se realiza el 20 de diciembre desde las 10:00.

“El evento nació a partir del trabajo de un estudiante de Ingeniería en Alimentos, quien realizó su tesis sobre la carne de cordero criado en la zona serrana de Cura Malal. Las pasturas naturales de este cordón serrano le otorgan características particulares, tanto en su sabor como en la distribución de las grasas intramusculares, cualidades que despiertan el interés de restaurantes de alta gastronomía a nivel internacional. A partir de este reconocimiento, también surgió la iniciativa de crear una celebración propia que identificara a Saavedra y pusiera en valor uno de sus productos más representativos”, contó el integrante de la comisión organizadora Raúl Garmendia.

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55 corderos a la estaca para el mediodía

La propuesta se desarrolla en el Parque Municipal Los Álamos y combina degustaciones, paseo gastronómico, puestos de emprendedores y artesanos, espectáculos folklóricos y actividades para compartir en familia. También participan instituciones locales.

Garmendia también se refirió a la cocción de las reses al indicar que “Este año se cocinan 55 corderos a la estaca, una tarea que estará a cargo de integrantes del Centro Criollo Las Sierras. La preparación comenzará a las cinco de la mañana, con el objetivo de que estén listos para la degustación del mediodía, uno de los momentos más esperados”.

Declarada Fiesta Provincial en 2025, la celebración coincide con el aniversario de la localidad y es una oportunidad para recorrer el entorno serrano de Saavedra.

Degustación gratuita hasta agotar las unidades

“La jornada contará con cantinas a cargo de instituciones locales, food trucks, expositores y puestos de artesanos. La programación artística incluirá el espectáculo de Rudy Güemes, una propuesta circense, presentaciones de artistas locales y grupos folclóricos. Uno de los momentos centrales será la degustación gratuita de cordero serrano, que se ofrecerá en sándwiches hasta agotar las unidades disponibles”, agregó.

Una fiesta pensada para reconocer a los productores

A unos 35 kilómetros de la ciudad de Nueve de Julio, la localidad de Morea conserva el ritmo tranquilo de los pueblos rurales, con calles de tierra, historia ligada al ferrocarril y cercanía con el campo. Allí se realiza la Fiesta Provincial del Lechón, que ya suma 17 ediciones. El lechón asado es el gran protagonista, con un concurso y posterior venta que convocan a productores y visitantes.

“La fiesta nació en 2009, cuando la Sociedad de Fomento de Morea comenzó a trabajar en la organización de una celebración regional. En aquel momento, la localidad contaba con más de 60 productores de lechones y se decidió poner en valor esa actividad productiva. Así surgió la Fiesta del Lechón, a partir de una propuesta que buscó reconocer el trabajo de los productores y darle identidad a la localidad”, contó el presidente de la comisión del evento Carlos Llambay.

Jineteadas, desfiles y pruebas de riendas

La programación incluye espectáculos musicales, patio de comidas, paseo de artesanos, exposición institucional y comercial, desfiles de centros tradicionalistas, pruebas de riendas y jineteadas. Durante tres jornadas, Morea cambia su habitual tranquilidad por una fiesta que convoca a familias y visitantes de distintos puntos de la provincia.

La única Fiesta Provincial del partido

Llambay también se refirió al reconocimiento oficial al indicar que “Dentro del partido se realizan nueve fiestas populares y Morea tiene el orgullo de ser la única que cuenta con una celebración declarada Fiesta Provincial del Lechón. Estamos muy felices de haber alcanzado este reconocimiento y de todo el camino recorrido. También recordamos con entusiasmo nuestra participación en la Fiesta Federal del Asado, en la ciudad de Buenos Aires, donde tuvimos la oportunidad de representar a nuestro pueblo y llevar sus productos. Si bien ese encuentro ya no se realiza, seguimos trabajando con la ilusión de volver a compartir la experiencia”.

La celebración, organizada por la Sociedad de Fomento local con acompañamiento municipal, también permite conocer el antiguo vínculo ferroviario de Morea, la capilla Nuestra Señora de Luján y el Balneario Municipal.

Autonomía con arte, bandas y feria de emprendedores

En Punta Indio, entre paisajes naturales, caminos arbolados y la cercanía del Río de la Plata, cada 6 de diciembre se conmemora la declaración de autonomía del partido. Los festejos se realizan en el Parque Municipal de la Autonomía y comienzan con un acto protocolar en el que se entregan reconocimientos.

En tanto, la jornada continúa con presentaciones de bandas y artistas locales, una exposición de arte en el Palacio Municipal y una feria de artesanos, productores y emprendedores. La propuesta, organizada por la Municipalidad de Punta Indio, tiene entrada gratuita.

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