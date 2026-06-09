El próximo lunes 15 de junio será feriado en la Argentina, en conmemoración de la muerte de Martín de Güemes, por lo que el calendario ofrecerá un fin de semana largo.

La provincia de Buenos Aires despliega una agenda variada de eventos turísticos y culturales durante la semana del 13 al 15 de junio, con propuestas que abarcan fiestas gastronómicas, carreras pedestres, ferias artesanales y visitas guiadas en más de quince municipios.

Fiestas populares

Veinticinco de Mayo será sede del 129° Aniversario de Norberto de la Riestra, con jineteada, artesanías, espectáculos musicales y desfile criollo. La actividad es gratuita y se desarrolla el sábado 13 desde las 13:00 y el domingo 14 desde las 9:00.

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En Saavedra, el Club Sportivo Belgrano de Pigüé albergará la 5ª Fiesta de la Trufa Negra Argentina el sábado 13 y domingo 14, de 11:00 a 18:00, con masterclass, cocina en vivo, maridajes y productores regionales. Entrada arancelada.

Merlo celebrará la Fiesta Patronal de San Antonio de Padua 2026 el domingo 14 y lunes 15, desde las 13:00, frente a la iglesia de Centenario y Llavallol de Acosta. El encuentro reúne emprendedores, gastronomía y escuelas locales, a beneficio de los Bomberos Voluntarios de Merlo y Cáritas Padua. Entrada gratuita.

En tanto, Brandsen suma la 4ª Fiesta del Pastelito en el predio de la Estación de Gómez, el domingo 14 desde las 10:00, con folclore, baile campero y concurso al mejor pastelito. Entrada gratuita.

Gastronomía

Coronel Suárez propone el 5° ÑAM – Paseo Gastronómico Gourmet en el Mercado de las Artes, el sábado 13 y domingo 14 desde las 16:00, con masterclass, degustaciones, cerveza artesanal y espectáculos en vivo. Entrada gratuita.

Malvinas Argentinas organiza la Feria Sabores del Mundo frente al Palacio Municipal de Los Polvorines, del sábado 13 al lunes 15, de 10:30 a 23:00, con comidas típicas de distintos países, alfajores artesanales y bandas tributo. Entrada gratuita.

Por su parte, Mar Chiquita lleva el Festival Itinerante del Chocolate y el Alfajor a la plaza Héctor Berdasco de la Reserva Forestal Atlántida, del sábado 13 al lunes 15 desde las 14:00, con variedades de alfajores, cocina en vivo y sorteos. Entrada gratuita.

Cultura

Almirante Brown concentra dos propuestas en la plaza Puerto Argentino de Malvinas Argentinas: el FILAB en los Barrios, en el marco de la 10° Feria Internacional del Libro, el viernes 12 y sábado 13; y los festejos por el 50° Aniversario de Malvinas Argentinas, del jueves 12 al domingo 14, con rock, folclore, pastelitos criollos y danzas. Entrada gratuita.

San Antonio de Areco celebra la Fiesta de San Antonio de Padua 2026 el sábado 13 desde las 10:00, con danzas tradicionales, procesión y Santa Misa. Entrada gratuita.

En tanto, Maipú ofrece la Settimana dell'Italianità 2026 el lunes 15 a las 19:00 en el Teatro Sociedad Italiana, con la presentación del Coro Lírico Va Pensiero y el Coro Municipal de Maipú. Entrada gratuita.

Deporte

Berazategui organiza la 37ª Prueba Atlética Día del Vidriero Saverio Terminiello, el sábado 13 a las 16:00 desde avenida 14 y 143. La carrera cubre 10 kilómetros certificados por World Athletics y entrega kit con número chip y remera a los primeros 500 inscriptos. Actividad gratuita.

Villa Gesell suma la Maratón Cross 7K el sábado 13 a las 15:00 desde el Acceso Norte, con inscripción de $25.000 y un alimento no perecedero.

El domingo 14, Puan realiza las 12ª Las 2 Leguas de Villa Iris desde las 10:30, con prueba principal de 10 kilómetros y opción de asado al finalizar. A beneficio de la Escuela Secundaria N°4. Actividad arancelada.

Por su parte, Monte Hermoso propone el 7° Concurso de Pesca Embarcada en la Laguna Sauce Grande, el domingo 14 desde las 7:00, con premios de hasta $7.000.000 al pejerrey de mayor peso. Inscripción: $100.000 por persona, incluye desayuno y almuerzo.

Visitas guiadas y naturaleza

Chascomús ofrece la Visita Guiada Dramatizada en la Capilla de los Negros el sábado 13 y domingo 14 a las 18:00, con actores y músicos que recrean escenas de la cofradía afrodescendiente. Entrada: $15.000.

La Plata suma dos recorridos a pie: el Walking Tour Joyas Patrimoniales el sábado 13 desde Casa Curutchet, con paradas en el boulevard 53 y el Baxar Mercado; y el Walking Tour Misterios de la Fe el domingo 14 desde el Colegio San José, gratuito, con recorrida por la Catedral y el Santuario de Schoenstatt. Ambos requieren inscripción previa.

En tanto, Pinamar organiza el Relevamiento de Rapaces Urbanas el domingo 14 de 10:00 a 11:00, propuesta gratuita del Club de Observadores de Aves Verdón General Madariaga – Pinamar.

Ferias y exposiciones

Azul es sede de la Expo Miel 2026 – 28ª Fiesta Nacional de la Miel el viernes 12 y sábado 13, de 8:30 a 18:00 en la Sociedad Rural, con más de 80 firmas vinculadas a la apicultura y charlas técnicas sobre sanidad y comercialización. Entrada arancelada; gratuita para menores de 13 años.

Berazategui inaugura el 27° Salón Nacional de Creatividad y Diseño Artesanal el viernes 12 a las 17:30 en el Complejo Cultural Municipal El Patio, con artesanos de todo el país. La muestra se extiende hasta el 5 de julio. Entrada gratuita.

Por su parte, San Pedro presenta la Muestra del Pintor Miguel Prelato el sábado 13 a las 17:00 en el Museo Fray José María Bottaro, con obras que recorren el paisaje y la sensibilidad del río.