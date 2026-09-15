Con propuestas en Del Viso, Zelaya, el Km 50 y la Plaza 12 de Octubre, Pilar reúne este viernes y sábado a cuatro ferias de artesanos y emprendedores locales, con manualidades, indumentaria, productos naturales y objetos de diseño para recorrer en distintos puntos del distrito.

Artesanías en Del Viso

La feria artesanal de Del Viso, organizada por Artesanos de Del Viso, se realizará este sábado de 15 a 18 horas en el Paseo Del Viso, sobre la calle Beruti.

La propuesta convocará a productores locales con piezas hechas a mano, bajo la consigna "Hecho a mano, hecho con amor", según remarcaron desde la organización, que invitó a la comunidad a "pasear, descubrir y apoyar" a los artesanos de la localidad.

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Artesanías, accesorios y bienestar en Zelaya

En Zelaya, la feria Arte y Emprende se extenderá durante dos jornadas: este viernes y sábado, de 11 a 17 horas, en la plazoleta frente a la Estación Zelaya. La propuesta reunirá artesanías únicas, accesorios y diseños, productos naturales y artículos vinculados a los aromas y el bienestar, además de emprendimientos con "ideas que inspiran", según la convocatoria difundida por los organizadores.

La doble jornada busca darle mayor visibilidad a los emprendimientos de la localidad.

Emprendedores locales en Pilar Walk

La feria Las Guadalupe llegará este sábado a Pilar Walk, sobre la colectora del Ramal Pilar, a la altura del kilómetro 50. Según la convocatoria, la actividad comenzará a las 12 del mediodía y reunirá a emprendedores de la zona con distintas propuestas de indumentaria, accesorios y productos locales.

Desde la organización invitaron a los vecinos a acercarse para "apoyar a los emprendedores locales y descubrir propuestas únicas". El centro comercial, sobre la colectora del Ramal Pilar, es uno de los puntos de mayor circulación de público los fines de semana en el distrito.

Visibilizar el autismo y generar oportunidades

La feria La Azulada, un espacio creado por familias con integrantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de Pilar, también se realizará este sábado desde las 9 de la mañana en la Plaza 12 de Octubre.

"Nos unimos para visibilizar el autismo, acompañarnos y generar oportunidades a través de nuestros emprendimientos", señalaron desde la organización.

Será con el despliegue de la librería personalizada You Note y Manos que Crean, dedicado a la elaboración de velas, artículos de yeso y jabones artesanales.

La propuesta se enmarca en una serie de encuentros solidarios que combinan la comercialización de productos con la difusión de información sobre el autismo.

