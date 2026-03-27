Federico Achával se reunió con veteranos de Malvinas
En el encuentro dialogaron sobre las distintas actividades que el Municipio está preparando para el próximo 2 de abril.
El intendente Federico Achával compartió un encuentro con veteranos de Malvinas para conversar de cara a un nuevo 2 de abril.
Durante el encuentro dialogaron sobre la importancia de esta fecha y las distintas actividades que realizará el Municipio del Pilar para reconocer y mantener su legado.
"En Pilar honramos a nuestros héroes de Malvinas porque estamos orgullosos de lo que hicieron por nuestra soberanía y nuestra identidad", expresó el jefe comunal tras la reunión.
El encuentro se dio en el Marco de una serie de actividades que la comuna está preparando para el próximo 2 de abril, con el objetivo de homenajear a los veteranos y recordar una fecha clave para el país.