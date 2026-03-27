El intendente Federico Achával compartió un encuentro con veteranos de Malvinas para conversar de cara a un nuevo 2 de abril.

Durante el encuentro dialogaron sobre la importancia de esta fecha y las distintas actividades que realizará el Municipio del Pilar para reconocer y mantener su legado.

"En Pilar honramos a nuestros héroes de Malvinas porque estamos orgullosos de lo que hicieron por nuestra soberanía y nuestra identidad", expresó el jefe comunal tras la reunión.

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El encuentro se dio en el Marco de una serie de actividades que la comuna está preparando para el próximo 2 de abril, con el objetivo de homenajear a los veteranos y recordar una fecha clave para el país.