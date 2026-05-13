La localidad de Fátima se prepara para celebrar una nueva edición de sus tradicionales fiestas patronales con una jornada que reunirá actividades religiosas, culturales y artísticas abiertas a toda la comunidad.

La propuesta fue difundida por la Municipalidad de Pilar, que confirmó el cronograma de actividades previstas para el próximo domingo 17 de mayo.

La celebración comenzará a las 11 de la mañana con una procesión que partirá desde el Jardín de Infantes N° 902, ubicado en Isla Candelaria 27. Posteriormente, desde las 11:30, se desarrollará la misa central en Plaza Empalme, en la intersección de Isla Belgrano y Quirno Costa.

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Luego, a partir de las 12:30, tendrá lugar el desfile cívico tradicionalista, una de las actividades más representativas de la jornada, que se llevará adelante sobre Isla Belgrano e Isla Elefante.

Más tarde, desde las 13:30, comenzarán los espectáculos artísticos en Plaza Empalme, donde vecinos y visitantes podrán participar de distintas propuestas culturales organizadas para el cierre de la celebración.

Desde el Municipio convocaron a los vecinos a sumarse a las actividades y destacaron que el evento busca compartir “un día lleno de tradiciones, cultura e identidad”.

Las fiestas patronales forman parte de las celebraciones más tradicionales de las localidades del distrito y suelen reunir a familias, instituciones, agrupaciones tradicionalistas y referentes de la comunidad en torno a actividades religiosas y recreativas.