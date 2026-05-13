Fátima celebrará sus Fiestas Patronales con desfile y shows
La Municipalidad difundió el cronograma de actividades que se desarrollarán el domingo 17 de mayo en la localidad.
La localidad de Fátima se prepara para celebrar una nueva edición de sus tradicionales fiestas patronales con una jornada que reunirá actividades religiosas, culturales y artísticas abiertas a toda la comunidad.
La propuesta fue difundida por la Municipalidad de Pilar, que confirmó el cronograma de actividades previstas para el próximo domingo 17 de mayo.
La celebración comenzará a las 11 de la mañana con una procesión que partirá desde el Jardín de Infantes N° 902, ubicado en Isla Candelaria 27. Posteriormente, desde las 11:30, se desarrollará la misa central en Plaza Empalme, en la intersección de Isla Belgrano y Quirno Costa.
Luego, a partir de las 12:30, tendrá lugar el desfile cívico tradicionalista, una de las actividades más representativas de la jornada, que se llevará adelante sobre Isla Belgrano e Isla Elefante.
Más tarde, desde las 13:30, comenzarán los espectáculos artísticos en Plaza Empalme, donde vecinos y visitantes podrán participar de distintas propuestas culturales organizadas para el cierre de la celebración.
Desde el Municipio convocaron a los vecinos a sumarse a las actividades y destacaron que el evento busca compartir “un día lleno de tradiciones, cultura e identidad”.
Las fiestas patronales forman parte de las celebraciones más tradicionales de las localidades del distrito y suelen reunir a familias, instituciones, agrupaciones tradicionalistas y referentes de la comunidad en torno a actividades religiosas y recreativas.