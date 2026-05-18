La Filial Pilar del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado oficial para refutar las declaraciones del exconcejal Juan Martín Tito, de La Libertad Avanza, quien habría afirmado en un video difundido en redes sociales que los medicamentos en Pilar son un 4% más caros a causa de un impuesto municipal.

La institución calificó esas declaraciones de “información falsa, imprecisa y carente de sustento técnico” y sostuvo que “dicha afirmación es absolutamente incorrecta y no se ajusta a la realidad”.

El Municipio de Pilar, aclaró el Colegio, no aplica ningún impuesto, tasa ni gravamen que modifique el precio de los medicamentos dispensados en las farmacias del distrito.

En contacto con Pilar de Todos , el organismo recordó que “los precios de los medicamentos son establecidos a nivel nacional por los laboratorios fabricantes, bajo estrictas normativas regulatorias, y que las farmacias no son formadoras de precios”. Los municipios, añadió, “tampoco poseen facultades ni injerencia alguna en la determinación del valor de las especialidades medicinales”.

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“Preocupación innecesaria en la población”

A su vez advirtieron que “la difusión irresponsable de información inexacta sobre un tema tan sensible como el acceso a los medicamentos genera preocupación innecesaria en la población, deteriora la confianza pública y perjudica injustamente a las farmacias”, definidas por la institución como establecimientos sanitarios esenciales del sistema de salud.

Frente a eso, el Colegio subrayó que “las farmacias de Pilar trabajan diariamente con responsabilidad profesional, garantizando el acceso seguro y continuo a los medicamentos, sosteniendo guardias, atención sanitaria permanente y acompañamiento farmacéutico para toda la comunidad”.

Código QR para verificar valores

La institución precisó que, “en el marco de la transparencia que caracteriza al ejercicio profesional farmacéutico”, todas las farmacias del Partido de Pilar exhiben un código QR oficial mediante el cual cualquier ciudadano puede verificar el precio vigente de las especialidades medicinales y constatar que los valores son uniformes en todo el territorio nacional.

Pedido a dirigentes

Al cierre de un comunicado al, que obtuvo acceso, Pilar de Todos, el Colegio, presidido por Fabián Muntaabaski y cuyo vicepresidente es Fabián Oroño, solicitó “a todos los dirigentes y representantes públicos actuar con la seriedad y responsabilidad que los temas sanitarios requieren, evitando afirmaciones infundadas o declaraciones apresuradas que sólo contribuyen a desinformar a la población y generar alarma injustificada”.

“Defender el acceso a los medicamentos también implica defender la verdad y la responsabilidad institucional”, cerraron.