Familias de Pilar participaron de un operativo donde procedieron a firmar las escrituras de sus viviendas.

Fue en un encuentro organizado por el Municipio desde donde brindaron acompañamiento a las y los vecinos que completaron ese trámite en el Club Municipal de Del Viso.

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En este marco, el intendente Federico Achával estuvo presente en el lugar acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

Junto a los vecinos, Achával destacó: “Nos llena de alegría poder encontrarnos en este club para acompañar a familias de toda la localidad que hoy pudieron firmar las escrituras de sus hogares, un paso muy importante en sus vidas”.

“Desde el Estado, tenemos el compromiso de seguir trabajando para garantizar derechos y acompañar el esfuerzo y los sueños de nuestros vecinos y vecinas”, cerró el intendente.