La Comisión Directiva de la Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA) elevó una nota formal al presidente del Ente Regulador del Agua, Walter Méndez, exigiendo una solución inmediata a la crítica situación que atraviesa Pilar por la baja presión y falta de suministro de agua, una problemática que se repite año tras año sin respuestas ni mejoras concretas.

Desde la entidad empresaria advirtieron que el problema afecta tanto a vecinos como a comercios e industrias del distrito ubicadas en el área de prestación de AySA, y remarcaron que se trata de un servicio esencial que no está siendo garantizado pese al pago regular de tarifas.

En ese marco, el presidente de SCIPA, Alfredo Ventura, fue contundente:

“Estamos hartos de excusas. Exigimos agua, no explicaciones.”

“En octubre solicitamos la intervención del Ente Regulador ante AYSA para evitar los padecimientos que sufrimos cada verano. AYSA respondió con un informe técnico en el que deriva la responsabilidad a EDENOR, alegando baja tensión eléctrica. Pero a nosotros no nos interesa quién es el culpable. Nos interesa que los vecinos y las empresas de Pilar tengan acceso al agua, un derecho humano básico”, expuso Ventura.

Servicio esencial que no se cumple

Desde SCIPA subrayaron que el agua es un servicio básico que debe ser garantizado en condiciones normales.

“Los ciudadanos abonan una tarifa significativa por un servicio deficiente. No aceptaremos más excusas ni derivaciones de responsabilidades entre empresas. Si AYSA no responde, SCIPA encabezará los reclamos e indemnizaciones que correspondan por incumplimiento contractual”, agregaron desde la entidad.

Ultimátum de 24 horas

La SCIPA exhortó al Ente Regulador del Agua a intimar a AySA para que, en un plazo máximo de 24 horas, restablezca el suministro normal en zonas de Pilar en las que tiene concesión.

En caso de no obtener respuestas, adelantaron que solicitarán la intervención de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, para que actúe frente a una situación reiterada que afecta la salud, la producción y la dignidad de los vecinos.

Desde la Cámara reafirmaron su compromiso con la defensa de los derechos de comerciantes, industriales y actores productivos del distrito, y advirtieron que no permitirán que un servicio esencial continúe siendo vulnerado.

“Es hora de que las autoridades actúen con la seriedad que la situación exige. Pilar no puede esperar más. El agua no es un lujo, es un derecho”, remarcaron.

Finalmente, desde SCIPA advirtieron que, si no se restablece el servicio de inmediato, utilizarán todas las herramientas legales e institucionales disponibles para garantizar el acceso al agua potable en el distrito.