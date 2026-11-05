La escribana María Florencia Allende murió este miércoles a los 58 años. Su fallecimiento se produjo durante la madrugada y generó muestras de pesar en Pilar, donde desarrollaba su actividad profesional.

Era titular del Registro Notarial N° 1 y estaba casada con Sergio Bivort, exintendente municipal y también escribano. Ambos compartían la conducción de la Escribanía Allende-Bivort.

La firma tiene una extensa historia en el distrito. Sus orígenes se remontan a 1961, cuando los padres de Bivort, Jorge Alberto Bivort y Nélida "Coca" Domenech, abrieron su estudio profesional en Pilar.

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Allende tenía tres hijos y, según trascendió, atravesaba problemas de salud que derivaron en un paro cardíaco. Sus restos fueron inhumados este miércoles por la tarde en el Cementerio Parque Recoleta, luego de un responso religioso.

La Biblioteca Mitre también expresó su pesar y recordó el acompañamiento solidario que la escribana y su esposo brindaron a la institución, destacando el vínculo construido con la comunidad pilarense.