Falleció la empresaria y comerciante pilarense Mirta Ciriani de Cormery, referente del rubro joyería y relojería. Junto a su esposo Mario Cormery, integró la segunda generación al frente de Casa Cormery, uno de los comercios más emblemáticos del casco céntrico de Pilar. Mario había fallecido el 27 de enero de 2025.

Del negocio familiar de 1935 al crecimiento de los años 70

De acuerdo a lo informado por Diario Resumen, a principios de la década del ‘70 el matrimonio se hizo cargo del negocio familiar que Adonis, padre de Mario, había fundado en 1935. Esa etapa marcó un fuerte crecimiento comercial.

Expansión en los 90 y casa matriz en Rivadavia 517

A mediados de los ‘90, en pleno boom de Pilar, la firma abrió locales en los principales centros comerciales de la zona, en tanto el primero fue el del kilómetro 50 de la Panamericana. La joyería siguió teniendo su cabecera en el local de Rivadavia 517, en pleno centro de la ciudad y a metros del lugar donde Adonis había iniciado la actividad.

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La tercera generación y el comercio electrónico

Ya en los años 2000, los nietos del fundador, Mariana y Martín, continuaron el legado familiar y abrieron una sucursal en Paseo Champagnat. Además, desarrollaron una plataforma propia de comercio electrónico global. La última sucursal se inauguró hace poco tiempo en Tucumán y Belgrano, a pocos metros de la casa matriz.

Presencia en la vida social y solidaria

Por su parte, el matrimonio tuvo una activa participación en actividades sociales y solidarias de la comunidad pilarense, de las que formaron parte de manera constante. Mirta fue despedida en el Cementerio Parque Memorial.