Facundo Navarro es el efectivo policial que se volvió viral al lograr rescatar a un nene de 2 años que había sido dejado encerrado por sus abuelos dentro de una camioneta.

La dramática escena se vivió el pasado lunes por la tarde, una jornada de intenso calor, en el estacionamiento del shopping Paseo Champagnat, ubicado a la vera de la Panamericana en Pilar.

Puede interesarte

El menor permanecía dentro del vehículo, con las ventanillas cerradas. Hasta que en determinado momento comenzó a sonar la alarma del vehículo lo que alertó al personal de seguridad del emprendimiento comercial.

De inmediato, observaron al niño llorando por lo que, desesperados, iniciaron la búsqueda de los dueños de la camioneta. En ese instante, el jefe de seguridad del shopping se cruzó a Facundo, que, de casualidad, estaba en el lugar porque había ido a hacer unas compras.

En declaraciones al Canal C5N, Navarro relató que vive cerca del shopping y además allí lo conocen porque desempeña tareas de Policía Adicional.

“El jefe de seguridad me vio y me contó la situación. Que tenían a un menor adentro de un vehículo y que no podían ubicar a los padres. Yo automáticamente quería romper la ventanilla trasera del lado del conductor”.

“Los empleados de seguridad me dijeron que había empezado a sonar la alarma del auto y al acercarse ven al menor llorando adentro”, relató el efectivo.

Frente a ese escenario, Navarro y los vigiladores empezaron a interactuar con el niño. “Le hicimos señas y lo pasamos al asiento de adelante, jugamos con él y aproveché la distracción para romper el vidrio, despacio para que no explote y no se asuste el nene”, detalló.

Al momento de sacarlo, Navarro expresó que el niño “estaba todo mojado, de la traspiración”.

La secuencia continuó con la llegada de los adultos, propietarios de la camioneta. Ellos le dijeron a Navarro que “habían dejado al niño, con el auto encendido y el aire acondicionado”. “Les respondí que no me mienta en la cara porque el auto estaba apagado y el dueño con las llaves en la mano”, insistió el efectivo.

Asimismo, agregó que una mujer, que se presentó como la mamá del niño le dijo: “Yo con mi hijo hago lo que quiero”.

En el lapso entre que el menor fue rescatado y la llegada de los dueños del vehículo, Facundo y el personal del shopping se dedicaron a hidratar al niño, le dieron agua en su mamadera y le colocaron paños fríos en la nuca.

“En ese momento, después que me dijeran que el nene llevaba 20 minutos encerrado, solo pensé en que podía ser un sobrino, un hijo. Para mí ya era mucho tiempo. Yo solo lo quería sacar del lugar”, expresó Navarro.

En cuanto a las repercusiones por su accionar, Navarro expresó: “Lo más lindo fue el mensaje de mi mamá, que me dijo que estaba orgullosa”.