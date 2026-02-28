Trabajadores despedidos de la empresa Ilva de Pilar se manifestaron en contra de la Reforma Laboral, iniciativa que debatía el Senado de la Nación.

Los obreros expulsados de manera intempestiva de la fábrica de cerámicos y porcelanatos siempre se opusieron a la medida, e incluso en más de una oportunidad manifestaron que lo que ellos sufren desde agosto del año pasado es consecuencia de las políticas económicas y laborales del gobierno nacional, y que el despido de todo el plantel fue una suerte de aplicación de la reforma, ya que indicaron que la empresa busca precarizar al personal.

Puede interesarte

“Lo que quiso hacer Ilva con nosotros es una reforma laboral como la que va a aprobar el Senado. Ellos van a volver a abrir, como pasó con los trabajadores de FATE, con un cierre preventivo hecho de manera brusca, a los golpes, como suelen actuar muchos empresarios, que se toman ese atrevimiento amparados por el Presidente (por Javier Milei)”, expuso esta semana Marcelo Barrionuevo a Pilar de Todos, exempleado de Ilva, a seis meses de ser cesanteados y sin que hayan cobrado aún salarios adeudados y la indemnización.

“La reforma laboral viene a destruir a toda la clase obrera, a la clase trabajadora. Nosotros llevamos más de ciento ochenta días tratando de luchar, peleando codo a codo con los trescientos extrabajadores despedidos. Nosotros sufrimos una estafa laboral y lo seguimos sosteniendo. Así que salimos a la calle a repudiar esta reforma laboral que viene a destruir al conjunto de la Argentina”, agregó Barrionuevo en contacto con este sitio de noticias de Pilar luego de la movilización.

La lucha de los trabajadores de Ilva

Los trabajadores de Ilva vienen reclamando hace seis meses el pago de las indemnizaciones de manera completa y los salarios adeudados. De manera sorpresiva, a fines de agosto del año pasado, la empresa envió más de 300 telegramas donde informaba el despido de todo el plantel y el cierre de la planta.

En paralelo, sin embargo, la empresa lanzó una serie de búsquedas laborales con el objeto de cubrir varios de los puestos de los empleados que habían sido expulsados.

“Quieren reabrir la planta con menos personal y con gente sin antigüedad, con ninguno de los derechos que hemos conquistado en más de 20 años. Es precarización, es aplicar la reforma laboral antes de que sea aprobada, amparados por este gobierno Nacional”, señalaban los trabajadores meses atrás.

Pese a que llevaron a cabo una serie de medidas, como el corte de los accesos al Parque Industrial, escraches a los dueños y directivos de la empresa y piquetes en la Panamericana, la empresa jamás canceló sus obligaciones.

En ese contexto, decidieron montar un acampe en la puerta de la planta, medida que sostiene 180 días después, sin que aún haya soluciones para el conflicto. En el medio la empresa presentó un concurso de acreedores, lo que dilata aún más el pago de los salarios e indemnizaciones.

Ayuda

Para mantener el acampe y ayudar a los trabajadores despedidos y sus familias, los exempleados de Ilva disponen de la cuenta cuyo alias es despedidos.ilva a nombre de Jesica Florencia Pereya. Allí pueden transferir quienes quieran ayudar, o comunicarse al 1127872282.