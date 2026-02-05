Una serie de explosiones registradas en una subestación eléctrica de Edenor generó un corte de energía que afectó a numerosos usuarios del centro de Pilar, provocando preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona.

El hecho se produjo en las instalaciones que la empresa posee en la zona de Bianea, desde donde se escucharon fuertes detonaciones que fueron percibidas en distintos puntos del área céntrica. El estruendo llamó la atención de quienes se encontraban en viviendas y locales comerciales, y motivó consultas inmediatas sobre el origen del incidente.

Minutos después de las explosiones, se registró una interrupción repentina del suministro eléctrico que alcanzó a varias cuadras del centro de la ciudad. La falta de energía generó inconvenientes en hogares y comercios, mientras que en redes sociales y grupos vecinales comenzaron a circular mensajes alertando sobre la situación y solicitando información.

Ante lo ocurrido, Edenor emitió un comunicado para llevar tranquilidad a la comunidad. Desde la empresa informaron que “la situación fue controlada rápidamente por los equipos técnicos y de emergencia, sin que se registraran personas afectadas”, descartando consecuencias de mayor gravedad.

En paralelo, personal especializado inició tareas para normalizar el servicio, con el objetivo de restablecer el suministro en los sectores alcanzados por el corte. Las labores comenzaron poco después del incidente y se extendieron hasta lograr la recuperación progresiva de la energía eléctrica.

Si bien no se reportaron personas heridas ni daños personales, el episodio generó inquietud entre los vecinos debido a la intensidad de las explosiones y al impacto del corte de luz.