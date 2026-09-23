Un grupo de vecinos de Pilar encabezado por la exconcejal y dirigente del PRO local, Adriana Cáceres, reúne firmas para exigir el asfaltado, la iluminación y la señalización de las colectoras de Panamericana en todo el tramo del distrito. La petición ya supera las 1300 adhesiones en la plataforma Change.org.

La campaña circula bajo el lema "Panamericana no da más, las colectoras tampoco". El pedido se llevará en los próximos días al interventor de Autopistas del Sol (AUSOL), el contador José Luis Perrone.

Tierra, pozos y una zanja en el camino

Las colectoras del tramo pilarense son mayoritariamente de tierra y tienen escaso mantenimiento. "En una parte, la colectora la cruza una zanja, hay que frenar a cero. La verdad es que no dan para más las colectoras", describió Cáceres.

La exedil explicó que el reclamo apunta a una obra integral: "Que se asfalte, que se ilumine y que también se señalice, porque en un lado es mano, del otro lado es contramano", detalló en diálogo con Agenda Propia (105.9).

Puede interesarte

La vía de escape que no funciona

El crecimiento del parque automotor saturó la autopista, y las calles laterales se volvieron la única alternativa para quienes circulan por el distrito cuando el tránsito colapsa. "El escape que tenemos los pilarenses cuando se congestiona Panamericana son las colectoras. Esto pasa continuamente, pero la verdad es que son intransitables", sostuvo.

Un pedido previo que la concesionaria rechazó

El origen de la iniciativa fue otro reclamo. Los vecinos habían solicitado a Autopistas del Sol que los trabajos de mantenimiento y de luminaria sobre la traza se hicieran en horario nocturno, ya que la congestión es permanente.

La empresa respondió que mantendría los horarios diurnos. De esa negativa surgió la nueva propuesta, que la dirigente. "Si van a seguir congestionando Panamericana en cualquier horario, entonces que arreglen las colectoras", insistió.

Por su parte, la concesionaria también rechazó la primera presentación formal sobre las colectoras. Según relató Cáceres, la empresa argumentó que no le corresponde intervenir “porque no tiene la obligación”, ya que ese tipo de tareas no están previstas en el contrario.

El rol del interventor

Ante esa respuesta, el grupo presentará un escrito ante Perrone con las firmas adjuntas y el antecedente de la negativa de la empresa. La idea es aportarle elementos "para que él, en su rol de interventor, pueda dar algún tipo de respuesta", expuso la exconcejal.

Cáceres recordó que la intervención de AUSOL rige desde 2022 y surgió de una instancia judicial vinculada a la prórroga de la concesión. En ese marco, pidió que se tenga en cuenta la situación de las colectoras al evaluar si esa prórroga se hace efectiva. "Esperamos que se entienda esta situación para que los pilarenses podamos tener colectoras como corresponden", señaló.

Las firmas siguen abiertas

La entrega al interventor no cierra la campaña. La dirigente también se refirió a los pasos que podrían venir. “Los pilarenses tienen que seguir firmando, tenemos que seguir sumando firmas, porque no sabemos si en otra instancia, ojalá que no, tengamos que acudir a otro organismo totalmente distinto”, enfatizó.

En ese sentido, remarcó que la figura del interventor "depende de Justicia, no del Ejecutivo". Por eso, el objetivo es mantener el reclamo vigente y volver a plantearlo en otros ámbitos si hiciera falta.