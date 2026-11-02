Tras una larga etapa de incertidumbre y lucha originada por el cierre de la emblemática fábrica de cerámicos ILVA, la situación de las familias afectadas continúa en una encrucijada judicial y social. Sin haber percibido sus indemnizaciones ni salarios adeudados, los 300 trabajadores despedidos siguen a la espera de respuestas mientras la causa tramita en el Juzgado Comercial N° 14 bajo la figura de concurso de acreedores.

En las puertas del predio fabril, un núcleo duro de unos 40 operarios mantiene una guardia permanente las 24 horas como medida de resguardo y visibilización. Frente al agotamiento de los ahorros y la falta prolongada de ingresos, las familias reactivaron una campaña de recolección de donaciones y fondos para cubrir insumos de primera necesidad y pasajes de transporte.

Puede interesarte

Suspensiones, telegramas y el impacto en los hogares

El conflicto en la planta radicada en el predio del Parque Industrial Pilar comenzó a profundizarse con esquemas de suspensiones rotativas antes de la paralización total de la producción.

"Nosotros antes de ser despedidos veníamos con suspensiones por baja producción, nos iban suspendiendo por tandas y cobrando menos porcentaje. El 29 de agosto (de 2025) nos mandaron un mensaje de WhatsApp a todo el personal diciéndonos que la fábrica cerraba por un par de días por mantenimiento. Al lunes siguiente nos empezaron a llegar los telegramas de despido a todos. Nos despidieron con el artículo 247 —al 50%— y sin causa. Hasta el día de hoy no cobramos nada", relató Gabriela Vallejos, ex trabajadora del área de selección de producto terminado con dos décadas de antigüedad en la empresa.

El impacto económico repercutió de inmediato en la organización cotidiana, golpeando de lleno a las familias que dependían de un único sostén.

"Tenía una rutina de 20 años y estabilidad económica. En mi caso mi marido trabaja y nos bancamos con sus ingresos y ahorros, pero tengo muchas compañeras madres solteras que eran el único sostén de la casa. A nuestra edad, con 42, 50 o 60 años, prácticamente salimos del sistema laboral; en las entrevistas suelen buscar gente de 25 a 30 años", explicó Vallejos a Pilar de Todos.

Corte de cobertura médica y situaciones críticas

A la par de la interrupción salarial, la pérdida repentina de la cobertura de salud supuso un serio agravante para las familias con integrantes bajo tratamiento médico.

"Llevamos ya bastante tiempo en el que no hemos tenido ninguna solución. Por decisiones normativas previas, los aportes habían pasado a prepagas que, tras los despidos, nos cortaron el servicio a los pocos días. Ni siquiera pudimos contar con el Plan Médico Obligatorio", detalló Juan, otro de los ex trabajadores que permanece en el acampe.

"Mi caso es uno de esos: tengo un nene con certificado de discapacidad en tratamiento por retraso madurativo del habla y nos cortaron la prestación. Hemos tenido compañeros con esposas en tratamientos oncológicos o de artritis que debieron interrumpirlos por el alto costo de la medicación, e incluso situaciones extremas para lograr intervenciones quirúrgicas de urgencia en la salud pública y privada", añadió Juan.

El desgaste psicológico generado por la incertidumbre económica también dejó marcas profundas en el colectivo de ex empleados. A lo largo de este proceso se registraron trágicos desenlaces, como el fallecimiento de un compañero por suicidio al no poder afrontar la extrema vulnerabilidad financiera.

Guardias rotativas

A pesar de que el despido masivo alcanzó a más de 300 operarios, la urgencia de generar ingresos diarios llevó a que muchos debieran abocarse a trabajos informales, repartos por aplicaciones o changas temporales. Por este motivo, la permanencia frente a la planta es sostenida actualmente por un grupo de 40 operarios organizados en guardias y turnos rotativos.

"Muchos consiguieron alguna changa o trabajan con aplicaciones, lo que nos permite acomodar los tiempos para cumplir los turnos de guardia. Estamos los que quedamos dando la lucha en la puerta para que la empresa no liquide los bienes de forma irregular sin antes responder a los trabajadores", precisó Juan.

Solidaridad en el Parque Industrial y el Fondo de Lucha

Frente al desgaste diario del acampe, la ayuda de los vecinos del distrito y de los trabajadores del Parque Industrial resultó clave para sostener las guardias. Según destacan los manifestantes, choferes de camiones y transeúntes colaboran de forma recurrente aportando leña y palets de madera para calefaccionarse y cocinar.

Sin embargo, para garantizar la alimentación básica, los traslados y el acompañamiento de las situaciones familiares más complejas, dispusieron una vía de colaboración económica gestionada a través de una tesorería interna.

Cómo colaborar con los ex trabajadores de ILVA:

• Mercaderías de primera necesidad: Aceite, fideos, arroz y alimentos secos para la olla popular o para distribuir entre las familias sin ingresos.

• Materiales de resguardo: Palets, madera y elementos de calefacción para las guardias de 24 horas en las puertas del Parque Industrial.

• Fondo de Lucha (Donaciones monetarias):

o Alias: despedidos.ilva

o Titular de la cuenta: Florencia Pereira (Tesorera designada)

"El mensaje para los vecinos de Pilar es de profundo agradecimiento por el aguante y la ayuda brindada durante todo este tiempo. No pretendemos que nos regalen nada; solo peleamos por nuestras indemnizaciones correspondientes a los años trabajados. ILVA se hizo grande por su gente, y solo pedimos lo que legítimamente nos ganamos para poder reiniciar nuestras vidas", concluyó Gabriela Vallejos.