La Universidad Nacional de Pilar ya comenzó a tocar la vida de las y los estudiantes y a acercarlos a cumplir sus sueños profesionales.

Una de ellas es María del Rocío Grimado, una joven de 26 años que este año se recibirá en la Tecnicatura Universitaria de Comunicación Digital y a quien en los últimos días se le presentó la posibilidad de viajar a Panamá para cubrir profesionalmente los Juegos Olímpicos Sudamericanos de la Juventud.

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El evento tendrá lugar entre el 11 y el 25 de abril en Panamá y María del Rocío tendrá la oportunidad de generar contenido para la delegación argentina. Habrá representación nacional en las siguientes disciplinas: Atletismo; Boxeo; Levantamiento de pesas; Fútbol (Sub 17); Futsal (masculino y femenino) y Natación.

En contacto con Pilar de Todos, María del Rocío detalló que se le presentó la posibilidad de ir a los Juegos para “generar contenido fotográfico y audiovisual desde adentro del evento”. Lo hará entre el 11 y el 18 de abril.

Pero el gran desafío para ella será reunir el dinero que le falta para poder garantizar su presencia y adquirir una inigualable experiencia. Según consignó, todo el contenido generado será compartido en los perfiles de Instagram auraa2___ y en Tik Tok auraa2__



“Hasta el momento, me han conseguido el hotel y tengo el dinero para el pasaje de avión para la ida. Pero me faltaría el pasaje de vuelta y un poco de dinero para poder moverme allá con, tal vez, algunos traslados para estar en las diferentes disciplinas”, expresó la estudiante pilarense.

Según calculó María del Rocío, la separan de la experiencia unos 1200 dólares. Por el momento, para poder reunirlos apeló a la realización de diferentes estrategias como rifas, venta de cosas dulces y la oferta de servicios de fotografía y edición de fotos para marcas, eventos y emprendimientos.

“Para mí, esto significa muchísimo. Estudio Comunicación Digital en la Universidad de Pilar y desde hace tiempo tengo muy claro que quiero dedicarme a la cobertura deportiva. Poder estar en un evento de esta magnitud sería uno de los primeros pasos para empezar a cumplir ese sueño”, cerró María del Rocío.

Para poder colaborar con ella: 1164787619 – Alias: grimado.rocio