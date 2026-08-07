La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil condenó a los dueños de dos perros que atacaron a un vecino de un barrio privado de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar. La víctima recibirá una indemnización de $2.700.000, más intereses.



El fallo de la Sala L confirmó que los dueños de los perros Bull Terrier deben responder por las lesiones sufridas -fractura de una mano- a la vez que eximió de responsabilidad al consorcio del country al evaluar que cumplió con las obligaciones previstas en su reglamento interno, además de haber advertido y multado previamente a propietarios que dejan sueltos a sus animales, informó el diario El Norte.

El ataque de los perros



El 18 de agosto de 2022, cuando la víctima caminaba por las calles internas del country junto a su perro, un Schnauzer mini, fue atacado por dos Bull Terrier que salieron de un lote.

Al intentar salvar a su mascota, el hombre sufrió lesiones en una de sus manos. En la demanda relató que los animales no dejaban de morderlos a la vez que varios vecinos intentaron intervenir para controlar la situación. El informe pericial concluyó que los dos perros estaban sueltos cuando ocurrió el ataque.

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La documentación médica acreditó que la víctima sufrió una fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha por lo que se tuvo que someter a una operación para reducir la fractura y colocar material de osteosíntesis. Como consecuencia del ataque, el hombre presenta una incapacidad física parcial y permanente del 11%, producto de las secuelas funcionales y de la cicatriz que dejó la operación.

Fuente: Agencia DIB