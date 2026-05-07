La aparición de estos chats se da en paralelo al avance de las causas en torno al Jefe de Gabinete por presuntas irregularidades vinculadas a su patrimonio y a operaciones inmobiliarias.

La difusión de presuntos chats entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el contratista Matías Tabar sumó un nuevo elemento de tensión en medio de las denuncias que lo involucran y que en los últimos días sacuden al Gobierno Nacional.

Los mensajes, dados a conocer por A24, exponen un intercambio previo a la declaración del contratista, en el que el funcionario le manifestó: "Podés contar conmigo para lo que necesites. Tenés todo mi apoyo. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado".

En otro tramo, Adorni insistió con su ofrecimiento: "Bueno, habíamos quedado que si necesitabas mi ayuda", mientras que Tabar respondió que le recomendaron cortar por completo el contacto entre ambos.

"Mirá, te quería contar que hablé con gente que me aconsejó que no tenemos que tener ninguna comunicación entre nosotros", señaló, y agregó: "Manu, te agradezco. Nosotros vamos a contar toda la verdad".

Puede interesarte

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la aparición de estos chats se da en paralelo al avance de distintas causas que investigan a Adorni por presuntas irregularidades vinculadas a su patrimonio y a operaciones inmobiliarias.

Entre los expedientes en curso, se analiza la compra de un departamento en el barrio de Caballito, operación que derivó en la declaración de testigos y en nuevas medidas judiciales para reconstruir las condiciones en que se concretó la transacción.

Además, otras denuncias apuntan a viajes y movimientos financieros que habrían generado inconsistencias en la evolución patrimonial del funcionario, lo que amplió el alcance de las investigaciones.

En ese sentido, informes recientes señalaron que el patrimonio de Adorni incluiría cifras significativas entre gastos y deudas -según trascendió compró muebles para dicha vivienda valuados en 14 millones de pesos-, un dato que fue incorporado como elemento de análisis en las presentaciones judiciales.

Mientras tanto, el caso se encuentra en una etapa de recolección de pruebas y testimonios, por lo que no se descartan nuevas citaciones ni medidas en las próximas semanas. La difusión de los chats añade un componente político y judicial relevante, ya que podría ser evaluada dentro de las causas en trámite para determinar si existió algún tipo de intervención indebida o intento de influencia.

NA