“Enfermeros Solidarios de Pilar” cumple una década de compromiso con las comunidades más vulnerables del impenetrable chaqueño y formoseño y ya prepara una nueva cruzada para llegar con insumos y donaciones para esas poblaciones.

Lidia Rosa Aguilar, fundadora de la iniciativa solidaria, organiza entre dos y tres viajes al año para llevar asistencia sanitaria, medicamentos, alimentos y ropa a familias que viven en zonas rurales de difícil acceso. Sin apoyo estatal ni empresarial, sostiene la tarea gracias a la colaboración de vecinos y voluntarios.

Ahora prepara una nueva travesía para febrero de 2027 y solicita donaciones, especialmente paneles solares para familias con niños con discapacidad.

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“Es algo innato en mí, ayudar es parte de mi esencia”, resume Lidia en diálogo con Pilar de Todos, quien conoce de cerca las dificultades que atraviesan estas poblaciones: Su padre era chaqueño, ella nació en Formosa y vive en Buenos Aires desde los trece años. Esta historia familiar y el conocimiento de las carencias de la región fueron parte de la motivación.

“Toda esta labor nace netamente desde el amor, sin ninguna bandera política, con el único fin de brindar asistencia sanitaria y humanitaria a las comunidades en riesgo”, destaca Aguilar quien creó el grupo Enfermeros Solidarios oficialmente en el año 2016, pero antes de eso ya venía trabajando de forma solidaria en el anonimato.

“Llevamos una década dedicados a esta causa”, consignó. A lo largo de estos años, Aguilar resaltó: “La gestión, la logística y la coordinación general las llevé adelante de manera individual. Al principio me acompañaron varios colegas, pero al ser una labor 100% solidaria donde cada uno debe costear sus propios gastos de viaje, muchos desisten y se quedan solo las ganas. Sin embargo, hago partícipe constantemente a toda la comunidad y a los colaboradores que apoyan desde Buenos Aires cada vez que viajo al impenetrable”.

Además destaca que en Enfermeros Solidarios “hay personas de diversas profesiones y vecinos”. “El único requisito para ser parte de Enfermeros Solidarios de Pilar es querer ayudar y ser solidario, toda ayuda y manos voluntarias siempre son bienvenidas”, destaca.

Cada viaje al impenetrable cuenta con una “planificación logística muy rigurosa” debido a la complejidad del terreno en el Impenetrable.

“Viajo de 2 a 3 veces al año, dependiendo directamente de cuánto tardamos en llenar el camión con las donaciones, coordinando previamente las fechas, días y horario”, completa Aguilar.

Una tarea que se sostiene a pulmón

Cada viaje, destaca la mujer “se costea de forma enteramente a pulmón y de manera solidaria”.

“No contamos con ayuda o subsidios del municipio ni de empresas comerciales. Es una labor netamente solidaria desde el amor y la resiliencia; todo el engranaje se mueve gracias a la buena voluntad de la gente”, resaltó Aguilar.

Lidia cuenta que “es un desafío enorme”, En cada viaje, se llega hasta la zona conocida como "el Portal del Impenetrable".

“Una vez allí, coordino de nuevo con transportes locales y personas voluntarias que se suman para ingresar monte adentro. Nos enfrentamos a caminos inhóspitos llenos de pozos y tierra; y si llega a llover, nos quedamos varados en medio del monte”, cuenta Aguilar sobre las travesías.

“Hacemos base en un punto estratégico del Impenetrable, desde allí salimos muy temprano junto a colegas de los puestos sanitarios locales, con quienes mantenemos un contacto constante para adentrarnos en el monte y realizar las jornadas de asistencia sanitaria y ayuda humanitaria directa. Realizamos el seguimiento a niños con patologías complejas, que requieren medicación mes a mes para continuar sus tratamientos”, enumera.

Próximo viaje

Actualmente, “Enfermeros solidarios” se encuentra organizando con mucho esfuerzo el próximo viaje planificado para fines de febrero de 2027.

“En el Impenetrable falta absolutamente todo. Solicitamos medicamentos, insumos hospitalarios para abastecer los puestos sanitarios, ropa, calzado, útiles escolares, pañales, mochilas y alimentos no perecederos, bicicletas para los chicos que caminan entre 2 a 4 km para llegar a la escuela rural y en muchos casos no solo van a estudiar sino que allí ingieren el único plato de comida en el día”, enumera Aguilar en cuanto a los insumos que se necesitan.

Además, de forma urgente y puntual destacan la necesidad de poder llegar a la zona con paneles solares. “Las familias viven en áreas sin suministro eléctrico, consumiendo agua contaminada con arsénico, la desnutrición, falta de luz y el agua en mal estado, forman un combo mortal”, relató.

Ante ello, planteó: “Buscamos de corazón a quien pueda ayudar a conseguir aunque sea un panel solar para destinar a familias con niños con discapacidad que viven en la periferia del Impenetrable”.

Todo ese esfuerzo, señala Aguilar tiene su recompensa: “La recepción allá siempre es con los brazos abiertos y un agradecimiento infinito, no se puede explicar con palabras comunes lo que se siente en el alma cada vez que un niño te regala una sonrisa, te da un abrazo apretado y atesora con felicidad lo poco o mucho que le llevamos, es una caricia directa al corazón”, cuenta, emocionada, Lidia.

"Ayudar al Impenetrable Chaqueño significa transformar el dolor en acción y llevar esperanza a una de las zonas más olvidadas y vulnerables de nuestro país. Es un compromiso asumido desde las entrañas, que honra mis raíces y que demuestra que la distancia geográfica no es un límite cuando el motor es el amor al prójimo. Brindar asistencia allí es defender la dignidad de nuestros hermanos chaqueños", compartió.

Llamado a la acción para la comunidad de Pilar

“A toda mi querida comunidad de Pilar, a los vecinos de Derqui, de Zona Sur, de San Pedro y localidades allegadas que siempre nos demuestran su lealtad: los invito a no mirar para otro lado, este trabajo social e histórico que hacemos es titánico y depende de cada uno de nosotros. Una caja de medicamentos, un alimento, o ayudarnos a conseguir un panel solar puede salvar una vida monte adentro. Les pido que se sumen, que difundan y que sigan siendo el motor de los Enfermeros Solidarios, el Impenetrable nos necesita y solos no podemos; juntos somos su puente de vida, sumen su granito de arena!”, compartió Aguilar.

¿Cómo podemos colaborar?

Las donaciones se acopian directamente en un domicilio de Presidente Derqui, Pilar. La mercadería es clasificada, rotulada y preparada para el momento de la llegada del camión.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente con Lidia Aguilar para coordinar la entrega.

• Facebook: Enfermeros Solidarios de Pilar

• Facebook Personal: Lidia Rosa Aguilar

• Teléfono de contacto directo / WhatsApp: 11-6528-9588