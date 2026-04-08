La ONG Enfermeros Solidarios de Pilar llevará adelante una nueva misión humanitaria para acercar ayuda a las poblaciones vulnerables del Impenetrable chaqueño, salteño y formoseño.

Según consignaron, el plan será viajar hasta diferentes parajes a fines del mes de mayo, todo en el marco de una cruzada solidaria que la organización viene desarrollando desde hace varios años y para la que apelan a la comunidad pilarense que pueda acercar donaciones de elementos de primera necesidad.

Puede interesarte

“En el Impenetrable hay muchas necesidades que no se viralizan, padecen las pandemias mas antiguas como casos de parasitosis, tuberculosis y desnutrición”, destacó la enfermera Lidia Aguilar, impulsora de la travesía.

También completó que “en muchos parajes del corazón del impenetrable el agua está contaminada con arsénico; hecho que sumado a la desnutrición es un combo mortal”.

“Sus habitantes no cuentan con luz eléctrica, hay niños y adultos con discapacidades y sin recursos”, lamentó la profesional de la salud.

Ante ese panorama, y al igual que en cada viaje que concretan, el objetivo es “llegar con asistencia sanitaria y humanitaria a las comunidades en riesgo”.

“Esta labor es netamente solidaria, sin banderas políticas. Estamos aquí para facilitar la vida de los más vulnerables. El objetivo es ayudar a las familias sin recursos y necesitadas”, remarcó Aguilar.

Quienes puedan acercar donaciones, pueden coordinar con Enfermeros Solidarios de Pilar