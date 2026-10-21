La provincia de Buenos Aires modificó el Código de Faltas con el objetivo de endurecer las sanciones contra quienes agredan, insulten, hostiguen o perturben a docentes, trabajadores de la salud y empleados de servicios públicos esenciales. La medida fue formalizada a través de la Ley 15.647, que introduce cambios en el artículo 74 bis del Decreto-Ley 8031/73.

La iniciativa, impulsada por el senador de Unión y Libertad Sergio Vargas, amplía la protección legal que ya existía para el personal educativo. Ahora, la normativa alcanza a las conductas que ocurran dentro de establecimientos educativos públicos o privados, centros de salud, dependencias de atención al público o en sus inmediaciones.

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Las penas contempladas incluyen entre 5 y 30 días de arresto. Además, se aplicarán multas que oscilarán entre el 50% y el 100% del haber mensual de un oficial del Agrupamiento Comando de la Policía bonaerense. La ley especifica que, en caso de que los hechos ocurran frente a alumnos, pacientes o menores de edad, las sanciones se duplicarán.

Entre las conductas sancionables se encuentran el maltrato, las provocaciones que generen escándalo, los actos de violencia física que no constituyan un delito mayor, arrojar objetos contra los trabajadores o bienes de utilidad pública, y el ingreso sin autorización a sectores restringidos. También se penalizará a quienes se nieguen a retirarse cuando lo solicite el personal o realicen cualquier acción que perturbe el normal desarrollo de sus funciones.

El monto de las multas será calculado sobre el haber mensual del personal policial mencionado, o de la categoría que lo reemplace en el futuro, y se determinará al momento del pago efectivo.