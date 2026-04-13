Un 60,7 por ciento de los argentinos rechaza la posibilidad de reelección del presidente Javier Milei, mientras que un 29,4 afirma que lo apoyaría para un nuevo mandato, según una encuesta realizada durante abril por la consultora Zuban Córdoba a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

El muestreo, realizado sobre un universo de 2.200 casos en todo el país, destaca “un deterioro en las condiciones de legitimidad electoral del oficialismo”, y dice que “el núcleo de apoyo al Presidente se sostiene en la confianza en su liderazgo (47,0%) y en una dimensión reactiva asociada al antiperonismo (21,6%)”.

Ente las causas del rechazo a la gestión de Milei sobresale lo que los encuestados consideran como “mala gestión económica” con un 47,0%, seguida por “el incumplimiento de promesas” con un 24,7%, y los “hechos de corrupción” con un 21,5%.

La misma consultora destaca en su informe que “se consolidan demandas de renovación política (62,4%) y de construcción de alternativas más moderadas (46,4%).

Asimismo, se observan que “dentro del electorado original de Milei emergen señales de desgaste: un 33,9% declara haber reducido o retirado su apoyo, principalmente por la situación económica”.

El trabajo consultó a los encuestados que respondieron que apoyarían la reelección de Milei en 2027, sobre por qué razón lo harían. Un 47% respondió que confía “en su liderazgo”, un 21,6% dijo tener “miedo a una alternativa peronista”, un 20,2% dijo que el Presidente “tiene mejores políticas, y un 7,9% porque “lo considera honesto”.

Entre el 60% que dijo no lo votaría para una segunda presidencia, un 47 % argumento “su mala gestión”, un 24,7% se quejó de “promesas incumplidas”, un 21,5% mencionó que existen “casos de corrupción” y un 3,5% dijo que Milei tiene “escaso liderazgo”.

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Po otra parte, un 48,2% dijo que apoyaría “una alianza entre varios partidos para que le ganen a Milei”, mientras que un 37,1% no estaría de acuerdo con esa alternativa electoral.

Un 46% de los consultados dijo que votaría a un espacio de centro “más moderado” que el actual Gobierno (un 37,1% lo rechazó), y un 62,4% aseguró que la Arge­ntina “ne­ce­sita un candidato nue­vo que­ no ­esté vinculado con ninguno d­e los partidos actuale­s” (con un 25,1% en desacuerdo).

Ante la pregunta de si “Mil­ei debería sumar al PRO, la UCR y varios partidos provincial­es” para ser reelegido, un 39,3% estuvo en desacuerdo, mientras que un 30,4 estuvo de acuerdo con esa estrategia electoral.

Por el lado de la oposición, y ante la pregunta de si “el peronismo de­bería aliarse­ con fuerzas provinciale­s para ganarle­ a Mil­ei”, un 47,4% de los encuestados respondió estar “de acuerdo”, mientras que solo un 28,9 dijeron estar en desacuerdo con esta posibilidad.

Entre los votantes de Milei en el balotaje de 2023, el apoyo “disminuyó” principalmente a causa de la situación económica del país, con un 47,7%, mientras que un 18,9 argumentó “promesas incumplidas” por el Gobierno, y un 12,7% menciono “casos de corrupción”.

NA