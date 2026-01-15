Agentes fiscalizadores del Ministerio de Transporte bonaerense que conduce Martín Marinucci detectaron 72.250 kilos de carga ilegal en camiones y labraron las actas de infracción correspondiente.

La detención de los vehículos de gran porte se dio a la altura del Peaje Dock Sud, en el marco de un operativo de fiscalización de unidades de transporte público de pasajeros y de cargas que se realizó este pasado martes.

En paralelo, durante las primeras semanas de enero, la cartera que conduce Marinucci intensificó este tipo de operativos y retiró de circulación 124.900 kilos de carga en distintos puntos del territorio bonaerense.

Los controles fueron realizados por la Dirección Provincial de Fiscalización del Transporte Terrestre, que trabajaron con balanzas dinámicas de última generación, para erradicar servicios ilegales, detectar excesos de carga y garantizar la seguridad de las y los usuarios de la vía pública.

Las acciones incluyeron también la tramitación de denuncias contra empresas y la verificación del cumplimiento de la normativa vigente en materia de documentación y condiciones de seguridad de las unidades.

Los operativos se desplegaron en puntos estratégicos de las rutas provinciales, como los peajes de Hudson (Berazategui) y Dock Sud (Avellaneda), además de las localidades de Chacabuco, Junín, Azul, General Pueyrredón, San Vicente, Bahía Blanca, Ituzaingó, Olavarría, Coronel Brandsen, Ezeiza y La Plata.

En total, se verificaron 178 unidades y se labraron 20 actas vinculadas al transporte de pasajeros, con un monto de sanciones que alcanzó los 41.225.008 pesos. En lo que respecta específicamente al transporte de cargas, se controlaron 62 camiones y se labraron 34 actas, con multas por un total de 447.684.250 pesos.