Un jurado de Los Ángeles, Estados Unidos, declaró responsables a las compañías tecnológicas Meta y YouTube por haber perjudicado la salud mental de una joven debido al diseño adictivo de sus plataformas, en un fallo considerado histórico que podría marcar un precedente para la industria digital.

La sentencia determinó que ambas empresas deberán pagar una indemnización de 3 millones de dólares a la demandante, una joven de 20 años que aseguró haberse vuelto adicta a redes sociales como Instagram y YouTube durante su infancia.

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El tribunal concluyó que las plataformas fueron negligentes en el diseño y funcionamiento de sus servicios, lo que contribuyó al daño sufrido.

Según se estableció durante el juicio, las compañías debían saber que sus sistemas podían representar un riesgo para menores y no advirtieron adecuadamente sobre esos peligros.

El jurado consideró que elementos como el scroll infinito, la reproducción automática y las notificaciones constantes fomentan un uso prolongado y potencialmente adictivo. El caso se inició a partir de la demanda de la joven, identificada como K.G.M., quien afirmó que comenzó a utilizar estas plataformas desde muy pequeña y que su uso intensivo impactó en su desarrollo y salud mental.

El fallo también estableció que Meta deberá afrontar el 70% del pago, mientras que YouTube cubrirá el resto.

La resolución es considerada un precedente clave, ya que forma parte de una serie de litigios en Estados Unidos que buscan responsabilizar a las empresas tecnológicas por los efectos de sus productos en menores. De hecho, existen más de 1.500 demandas similares en curso, lo que podría derivar en nuevas sanciones y regulaciones para el sector.

Tras conocerse el veredicto, las compañías manifestaron su desacuerdo y anticiparon que evaluarán apelar la decisión. Sin embargo, el fallo abre un nuevo escenario judicial y pone en el centro del debate el impacto de las redes sociales en la salud mental de niños y adolescentes.

Fuente: Noticias Argentinas

