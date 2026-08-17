El intendente Federico Achával encabezó el acto en conmemoración de un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín y en su discurso bregó por “construir una Argentina con oportunidades para todos”.

El encuentro se llevó a cabo en el Paseo del Centro y contó con el acompañamiento del secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta entre otros funcionarios, concejales, instituciones y vecinos de todo el distrito.

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Allí, Achával señaló: "Nos encontramos con la comunidad en la Plaza 12 de Octubre para homenajear al General San Martín, compartir nuestras tradiciones y levantar bien alto nuestra bandera. Este nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad nos invita a seguir luchando para mantener vivos los valores de unidad y amor por la Patria".

"Hoy, más que nunca, renovamos nuestro compromiso de construir la Argentina que soñamos: con desarrollo, trabajo y oportunidades para todos", remarcó el intendente.

Asimismo, Laurent señaló la importancia de “homenajear a San Martín y compartir nuestra identidad y nuestra historia”.

“Esta fecha nos recuerda lo importante de celebrar lo que somos y seguir luchando por todo lo que podemos construir", completó el Secretario de Gobierno.

Por su parte, Peralta resaltó que “para construir el país que queremos es fundamental que mantengamos viva nuestra historia y los valores que nos unen".

La jornada comenzó con el izamiento de la bandera en la plaza junto a instituciones de todo Pilar y la participación de la Banda Militar de la Agrupación Sinfónica del Ejercito.

Luego, las familias pudieron disfrutar de una jornada llena de cultura e identidad, con comidas típicas y presentaciones artísticas.

También estuvieron presentes el secretario de Seguridad, Federico Kruse y la subsecretaria de Políticas Sanitarias, Rosario Beláustegui, entre otros funcionarios municipales.