Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló que la cantidad de coches fuera de servicio en la línea San Martín se multiplicó por cuatro entre 2023 y 2024, al pasar de 9 a 36 unidades sobre una flota de 160, en el marco de una auditoría que también detectó demoras críticas en la reparación de las locomotoras y en las obras de infraestructura de la línea que conecta Retiro con Pilar.

El trabajo, que auditó el período comprendido entre enero de 2023 y diciembre de 2024, apuntó tanto a fallas de control por parte de los organismos regulatorios como a incumplimientos en los contratos de mantenimiento tercerizado.

De nueve a treinta y seis coches parados en menos de dos años

La línea cuenta con 160 coches remolcados CSR Puzhen, incorporados en 2013. A comienzos de 2023, apenas nueve unidades estaban apartadas de servicio —una formación completa de siete coches, la F02, más dos unidades sueltas—, lo que representaba un 6% de la flota.

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Para diciembre de 2024, la situación se había agravado de forma marcada: a esos nueve coches se sumaron otras tres formaciones —F03 y F09, de siete coches cada una, y F15, de seis— cuyas reparaciones no registraban avances, además de la formación F11, dañada en el choque ocurrido cerca de la estación Palermo en mayo de 2024. En total, 36 coches quedaron fuera de circulación, el 23% de la flota: el número de unidades paradas se multiplicó por cuatro en menos de dos años.

El informe, difundido por el sitio especializado enelsubte.com atribuye buena parte del problema a que la totalidad de la flota alcanzó de manera casi simultánea el kilometraje que exige la realización de reparaciones pesadas, mientras los talleres propios de Trenes Argentinos carecen del equipamiento necesario —como puente grúa o torno de par montado— para afrontar ese tipo de intervenciones.

La crisis más profunda: las locomotoras

El panorama de las 24 locomotoras CSR SDD7 asignadas a la línea resultó todavía más delicado. En 2022, la totalidad de las máquinas estaba operativa, aunque ya con demoras en el cronograma de mantenimiento. Para fines de 2023, el 8% de la flota se encontraba fuera de servicio; un año después, ese porcentaje había escalado al 33%.

La AGN vinculó el deterioro a los reiterados atrasos en las revisiones numerales de 300.000 kilómetros contratadas con Motora Argentina —ex TMH—, que permanecían sin avances desde 2022. Solo 13 de las 24 locomotoras habían recibido ese tipo de reparación al momento del cierre de la auditoría.

Un contrato tercerizado con historial de incumplimientos

El esquema de mantenimiento externo se puso en marcha en 2018 con la firma TMH, posteriormente adquirida por Motora Argentina. Entre julio de 2018 y junio de 2023 se completó la reparación de 13 locomotoras y 47 coches, correspondientes a siete formaciones, pero el contrato quedó inconcluso y varias unidades no tuvieron avances desde 2023.

Ante ese escenario, en febrero de 2025 se firmó una renegociación que redujo el alcance de los trabajos a la reparación ampliada de cinco locomotoras SDD7 y a la reparación parcial de 34 coches Puzhen. La primera partida de coches reformados —con mejoras en asientos, iluminación, ventilación y aislación térmica— fue presentada a fines de julio pasado por Trenes Argentinos Operaciones.

En paralelo, la empresa lanzó una nueva contratación para reparar otros 117 coches adicionales, que incluye la instalación de aire acondicionado. Por ese contrato, que permanece en evaluación de ofertas, compiten Motora, Materfer y la UTE Benito Roggio Ferroindustrial-Emepa.

Una licitación empantanada desde 2023

La reparación general de las 24 locomotoras —una intervención mayor prevista al alcanzar los 900.000 kilómetros— sigue sin novedades pese a haber sido adjudicada a fines de 2023. Según relevó la AGN, las órdenes de compra recién se emitieron en febrero de 2025 y los avances fueron prácticamente nulos.

Desde Trenes Argentinos confían en que la reactivación del contrato con Motora, sumada a la futura adjudicación de la reparación de los 117 coches, permita revertir la situación actual, aunque ante la consulta de prensa la empresa se limitó a señalar que "no hay novedades" sobre la licitación.

En contraste, sí prosperó la incorporación de tres locomotoras adicionales, adjudicada en 2021 y reactivada recién en enero de 2025: las unidades llegaron al país en marzo de este año y se fueron incorporando en forma progresiva al servicio.

Obras dadas de baja y otras en marcha

Más allá del material rodante, el informe también menciona proyectos clave que quedaron truncos. La licitación para renovar vías y señalamiento entre Retiro y Pilar fue cancelada, y el proyecto de electrificación de la línea —que iba a financiarse con un crédito del BID— fue redestinado y finalmente retirado del Presupuesto 2026. Tampoco se completó el viaducto entre Palermo y La Paternal, que incluye la estación Villa Crespo.

En tanto, continúan en trámite otras obras: trabajos de vías, señalamiento y comunicaciones entre Retiro y Palermo, la reforma de esa estación, la renovación de vías entre Caseros y Pilar, la reparación del puente sobre el río Reconquista y la intervención de pasos a nivel entre Pilar y Cabred, además de la finalización de la estación José C. Paz.