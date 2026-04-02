El Municipio de Pilar llevó adelante un emotivo homenaje a los Veteranos de Malvinas.

Fue en el marco de una serie de actividades que se desarrollaron en el Cenotafio de Pilar, espacio que replica el Cementerio de Darwin.

En primera instancia, desde las 20 horas de ayer, se realizó una caravana desde el centro hacia el Cenotafio, ubicado a la vera de la Ruta 28 camino a General Rodríguez.

Una vez allí, Veteranos, familiares, vecinos, realizaron una vigilia para homenajear a los caídos y combatientes en la Guerra de 1982.

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A su vez, alumnos de la Universidad Nacional de Pilar llevaron a cabo un streaming desde el Cenotafio, donde dialogaron con Veteranos, familiares, con el objetivo de mantener viva la memoria y la causa Malvinas.

El intendente Federico Achával acompañó las actividades, y recordó que esta fecha nos invita a reflexionar, recordar y honrar a quienes dieron su vida por la soberanía argentina".

"Nuestro pueblo está orgulloso de ustedes y seguirá alzando la voz para decir: las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas", remarcó el jefe comunal, acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta; entre otros funcionarios del gabinete municipal.