Un Colegio de Escobar despidió de manera muy emotiva al joven de la localidad de Villa Rosa que perdió la vida al chocar con su moto contra una camioneta, hecho que se registró sobre la Ruta 25 el pasado sábado.

La víctima fue Franco Puchetta, un joven de 18 años muy querido en la comunidad villarosense y que en los últimos días fue despedido con emoción por parte de la comunidad educativa YMCA, institución de la que el joven había egresado el año pasado.

Desde YMCA, por medio de un comunicado, lo recordaron como “un compañero excepcional” y “profundamente solidario”.

“Franco no solo transitó nuestras aulas; él habitó cada rincón de nuestra institución con una luz propia”, homenajearon desde la institución y agregaron que será recordado como “un líder natural y una persona profundamente solidaria”.

“Su energía era el motor de nuestros encuentros: desde su compromiso en cada actividad institucional hasta su alegría contagiosa como nuestro eterno DJ en cada festejo”, señalaron en relación a las actividades que el joven realizaba con pasión.

“Franco tenía el don de unir a las personas a través de su servicio y su música”, completaron.

Asimismo extendieron el acompañamiento a su familia, amigos y a sus excompañeros “en este momento de inmenso vacío”.

“Elevamos una oración por su descanso eterno y para que sus seres queridos encuentren consuelo en el legado de amor y liderazgo que él nos dejó. Vuela alto, Franco. Tu música y tu ejemplo seguirán sonando en el corazón del YMCA”, culminaron.