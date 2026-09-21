El Vaticano confirmó la agenda del Papa en la Argentina
León XIV estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre. Estará en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. Y tendrá varias actividades.
El Vaticano confirmó este lunes la agenda de actividades y lugares que visitará León XIV en su visita a la Argentina. El Papa llegará a la Ciudad de Buenos Aires el domingo 8 de noviembre procedente de Uruguay y se quedará en el país hasta el día 11, cuando parta hacia Perú para finalizar allí su gira latinoamericana.
La hoja de ruta incluirá además de las multitudinarias misas, una reunión con el presidente Javier Milei, encuentros con representantes de sindicatos, con obispos y hasta una visita a una cárcel. En ese recorrido, el operativo de seguridad será coordinado por el gobierno nacional, los provinciales y los municipales de cada lugar por el que pasará León XIV.
Durante su estadía en Argentina el papa se alojará en la sede de la Nunciatura Apostólica, en el barrio de Recoleta.
En tanto, la Oficina del Presidente Javier Milei publicó un mensaje celebrando el anuncio oficial del programa de la Visita Apostólica de Su Santidad.
"El Gobierno Nacional agradece especialmente a Su Santidad por haber decidido visitar nuestro país y a la Santa Sede, Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina por el diálogo y el trabajo conjunto desarrollado durante estos meses", expresó la Oficina del Presidente a través de la cuenta oficial de X.
La agenda del papa León XIV en Argentina
Domingo 8 de noviembre
16:30 Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”
ACOGIDA OFICIAL
17:00 VISITA AL “MONUMENTO AL GENERAL SAN MARTÍN Y A LOS EJÉRCITOS DE LA INDEPENDENCIA” en la “Plaza San Martín”
17:20 CEREMONIA DE BIENVENIDA en la “Casa Rosada”
17:50 VISITA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
18:30 ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES, LA SOCIEDAD CIVIL Y EL CUERPO DIPLOMÁTICO en el “Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento”
Lunes 9 de noviembre
09:15 VISITA AL PERSONAL Y A LOS ASISTIDOS DEL “PEQUEÑO COTTOLENGO DON ORIONE DE CLAYPOLE”. Saludo del Santo Padre
11:30 SANTA MISA en el “Monumento de los Españoles”. Homilía del Santo Padre
16:10 ENCUENTRO CON EL MUNDO DEL TRABAJO en la Universidad Católica Argentina. Discurso del Santo Padre
17:30 ENCUENTRO CON LOS LÍDERES DE LAS COMUNIDADES CRISTIANAS Y DE LAS TRADICIONES RELIGIOSAS en el “Palacio San Martín”. Discurso del Santo Padre
18:45 CELEBRACIÓN DE LAS VÍSPERAS CON EL EPISCOPADO ARGENTINO Y LOS EQUIPOS SINODALES en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Homilía del Santo Padre
19:45 Cena con los obispos en el Arzobispado
Martes 10 de noviembre
07:30 Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Córdoba
09:00 Llegada al aeropuerto internacional de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”
10:00 SANTA MISA en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Homilía del Santo Padre
15:15 ENCUENTRO CON LOS OBISPOS, LOS SACERDOTES, LOS DIÁCONOS, LOS RELIGIOSOS, LAS RELIGIOSAS, LOS SEMINARISTAS Y LOS AGENTES PASTORALES en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Discurso del Santo Padre
16:55 Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Córdoba hacia Buenos Aires
18:10 Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”
20:15 VIGILIA CON LOS JÓVENES en el “Monumento de los Españoles”. Discurso del Santo Padre
Miércoles 11 de noviembre
08:00 VISITA AL COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL DE BUENOS AIRES. Saludo del Santo Padre
10:00 SANTA MISA en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján. Homilía del Santo Padre
13:30 CEREMONIA DE DESPEDIDA en el aeropuerto internacional de Buenos Aires “Ministro Pistarini”
14:00 Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Lima.
Fuente: Agencia DIB