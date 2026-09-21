El Vaticano confirmó este lunes la agenda de actividades y lugares que visitará León XIV en su visita a la Argentina. El Papa llegará a la Ciudad de Buenos Aires el domingo 8 de noviembre procedente de Uruguay y se quedará en el país hasta el día 11, cuando parta hacia Perú para finalizar allí su gira latinoamericana.

La hoja de ruta incluirá además de las multitudinarias misas, una reunión con el presidente Javier Milei, encuentros con representantes de sindicatos, con obispos y hasta una visita a una cárcel. En ese recorrido, el operativo de seguridad será coordinado por el gobierno nacional, los provinciales y los municipales de cada lugar por el que pasará León XIV.

Puede interesarte

Durante su estadía en Argentina el papa se alojará en la sede de la Nunciatura Apostólica, en el barrio de Recoleta.

En tanto, la Oficina del Presidente Javier Milei publicó un mensaje celebrando el anuncio oficial del programa de la Visita Apostólica de Su Santidad.

"El Gobierno Nacional agradece especialmente a Su Santidad por haber decidido visitar nuestro país y a la Santa Sede, Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina por el diálogo y el trabajo conjunto desarrollado durante estos meses", expresó la Oficina del Presidente a través de la cuenta oficial de X.

La agenda del papa León XIV en Argentina

Domingo 8 de noviembre

16:30 Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”

ACOGIDA OFICIAL

17:00 VISITA AL “MONUMENTO AL GENERAL SAN MARTÍN Y A LOS EJÉRCITOS DE LA INDEPENDENCIA” en la “Plaza San Martín”

17:20 CEREMONIA DE BIENVENIDA en la “Casa Rosada”

17:50 VISITA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

18:30 ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES, LA SOCIEDAD CIVIL Y EL CUERPO DIPLOMÁTICO en el “Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento”

Lunes 9 de noviembre

09:15 VISITA AL PERSONAL Y A LOS ASISTIDOS DEL “PEQUEÑO COTTOLENGO DON ORIONE DE CLAYPOLE”. Saludo del Santo Padre

11:30 SANTA MISA en el “Monumento de los Españoles”. Homilía del Santo Padre

16:10 ENCUENTRO CON EL MUNDO DEL TRABAJO en la Universidad Católica Argentina. Discurso del Santo Padre

17:30 ENCUENTRO CON LOS LÍDERES DE LAS COMUNIDADES CRISTIANAS Y DE LAS TRADICIONES RELIGIOSAS en el “Palacio San Martín”. Discurso del Santo Padre

18:45 CELEBRACIÓN DE LAS VÍSPERAS CON EL EPISCOPADO ARGENTINO Y LOS EQUIPOS SINODALES en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Homilía del Santo Padre

19:45 Cena con los obispos en el Arzobispado

Martes 10 de noviembre

07:30 Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Córdoba

09:00 Llegada al aeropuerto internacional de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”

10:00 SANTA MISA en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Homilía del Santo Padre

15:15 ENCUENTRO CON LOS OBISPOS, LOS SACERDOTES, LOS DIÁCONOS, LOS RELIGIOSOS, LAS RELIGIOSAS, LOS SEMINARISTAS Y LOS AGENTES PASTORALES en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Discurso del Santo Padre

16:55 Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Córdoba hacia Buenos Aires

18:10 Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”

20:15 VIGILIA CON LOS JÓVENES en el “Monumento de los Españoles”. Discurso del Santo Padre

Miércoles 11 de noviembre

08:00 VISITA AL COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL DE BUENOS AIRES. Saludo del Santo Padre

10:00 SANTA MISA en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján. Homilía del Santo Padre

13:30 CEREMONIA DE DESPEDIDA en el aeropuerto internacional de Buenos Aires “Ministro Pistarini”

14:00 Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Lima.

Fuente: Agencia DIB