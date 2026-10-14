La renovación de las vías de la línea San Martín avanzó con la apertura de sobres de la licitación que contempla trabajos entre Caseros y Pilar. Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) recibió propuestas de cinco empresas y consorcios para ejecutar una obra que abarca unos 60 kilómetros de vías e incluye mejoras en pasos a nivel, puentes y otros componentes ferroviarios.

La contratación había sido lanzada en junio y ahora ingresará en la etapa de evaluación de las ofertas técnicas. Una vez finalizado ese análisis, se realizará la apertura de las propuestas económicas, instancia previa a la definición de la empresa o las empresas que tendrán a su cargo los trabajos.

Según informó el sitio especializado enelSubte, participaron las UTE ADIF San Martín, integrada por Zonis y Concret Nor; C&E Construcciones, Semisa Infraestructura e Ingeniería Prida Hilbing; y Mercovial, Pose y Pietroboni. También presentaron ofertas las firmas Copimex y BTU.

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La contratación está dividida en dos sectores. El primero comprende el tramo entre Caseros y José C. Paz, donde se renovarán 16 kilómetros de vías y se mejorarán otros 14. También se intervendrán pasos a nivel, aparatos de vía y ocho obras de arte ferroviarias.

El segundo sector abarca el tramo entre Bella Vista y Pilar. Allí se prevé renovar 15 kilómetros de vías y mejorar otros 15, además de realizar trabajos en las estaciones Muñiz, José C. Paz, Presidente Derqui y Pilar.

En este último tramo también se contempla la renovación de 12 pasos a nivel, la mejora de otro y distintas intervenciones en cruces peatonales y puentes.

Las obras se ejecutarán con durmientes de hormigón y riel largo soldado. Según los pliegos, el plazo de ejecución será de 730 días corridos desde la firma del contrato.