El tren San Martín, un paso más cerca de renovar sus vías entre Caseros y Pilar
Cinco empresas se presentaron a la licitación para ejecutar obras en 60 kilómetros de vías. El proyecto incluye intervenciones en Pilar y Presidente Derqui y tiene un plazo de ejecución de dos años.
La renovación de las vías de la línea San Martín avanzó con la apertura de sobres de la licitación que contempla trabajos entre Caseros y Pilar. Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) recibió propuestas de cinco empresas y consorcios para ejecutar una obra que abarca unos 60 kilómetros de vías e incluye mejoras en pasos a nivel, puentes y otros componentes ferroviarios.
La contratación había sido lanzada en junio y ahora ingresará en la etapa de evaluación de las ofertas técnicas. Una vez finalizado ese análisis, se realizará la apertura de las propuestas económicas, instancia previa a la definición de la empresa o las empresas que tendrán a su cargo los trabajos.
Según informó el sitio especializado enelSubte, participaron las UTE ADIF San Martín, integrada por Zonis y Concret Nor; C&E Construcciones, Semisa Infraestructura e Ingeniería Prida Hilbing; y Mercovial, Pose y Pietroboni. También presentaron ofertas las firmas Copimex y BTU.
La contratación está dividida en dos sectores. El primero comprende el tramo entre Caseros y José C. Paz, donde se renovarán 16 kilómetros de vías y se mejorarán otros 14. También se intervendrán pasos a nivel, aparatos de vía y ocho obras de arte ferroviarias.
El segundo sector abarca el tramo entre Bella Vista y Pilar. Allí se prevé renovar 15 kilómetros de vías y mejorar otros 15, además de realizar trabajos en las estaciones Muñiz, José C. Paz, Presidente Derqui y Pilar.
En este último tramo también se contempla la renovación de 12 pasos a nivel, la mejora de otro y distintas intervenciones en cruces peatonales y puentes.
Las obras se ejecutarán con durmientes de hormigón y riel largo soldado. Según los pliegos, el plazo de ejecución será de 730 días corridos desde la firma del contrato.