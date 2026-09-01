Trenes Argentinos consignó que la línea San Martín que une Pilar con Retiro sumó esta semana al servicio de pasajeros una formación que fue renovada en el marco de las tareas que se concretan en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

“La actualización de los trenes es parte del proceso de modernización de la línea San Martín, que lleva adelante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, y que incluye la adquisición de 3 locomotoras cero kilómetro, la renovación de los tendidos de vía y la señalización”, resaltaron desde el organismo.

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Para la puesta en funcionamiento, los trabajos que se ejecutaron sobre la formación –compuesta por 7 coches- incluyeron la colocación de motores diésel totalmente nuevos en ambas salas de máquinas y la readecuación del sistema de bogies en forma completa.

Además, se realizó el mantenimiento del sistema de frenos y de los acoples automáticos y semi permanentes, de acuerdo a lo indicado por el fabricante, para fortalecer la seguridad operacional de la formación.

Adicionalmente, en cuanto a la comodidad de los pasajeros, se repararon las ventanas, el piso, se cambiaron los asientos, se modernizó el sistema de iluminación -pasando a tecnología LED- y se realizaron trabajos de pintura integral.

En tanto, Trenes Argentinos consignó que “se continúan interviniendo 2 formaciones más (14 coches) que serán puestas íntegramente en valor y reincorporadas al servicio en las próximas semanas”.