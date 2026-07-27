La línea San Martín, que une Pilar con Retiro, incorporará en los próximos días una formación completamente renovada como parte del plan de mejoras impulsado en el marco de la Emergencia Ferroviaria. Además, otras dos formaciones que actualmente se encuentran en proceso de renovación serán reincorporadas al servicio en las próximas semanas.

Según un comunicado de Trenes Argentinos al que tuvo acceso Pilar de Todos, la primera formación está integrada por siete coches que fueron sometidos a una intervención integral en los talleres de Retiro.

Las mejoras

Los trabajos incluyeron la instalación de motores diésel nuevos en ambas salas de máquinas, el reacondicionamiento completo de los bogies, tareas de mantenimiento en el sistema de frenos y la revisión de los acoples automáticos y semipermanentes.

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Asimismo, se realizaron reparaciones en ventanas y pisos, se reemplazaron los asientos, se modernizó el sistema de iluminación con tecnología LED y se efectuó la pintura integral de las unidades.

Desde la empresa ferroviaria indicaron que estas tareas buscan mejorar las condiciones de seguridad operacional y la calidad del servicio que presta la línea San Martín.

En paralelo, Trenes Argentinos informó que otras dos formaciones, equivalentes a 14 coches, también están siendo renovadas y se incorporarán a la operación en las próximas semanas.

La renovación de las formaciones forma parte de un plan más amplio que contempla, además, la incorporación de tres locomotoras cero kilómetro, la renovación de vías y la modernización del sistema de señalamiento.