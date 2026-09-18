El Gobierno nacional descartó en forma definitiva la electrificación del Tren San Martín entre Retiro y Pilar, según confirmó la Subsecretaría de Transporte Ferroviario ante la Auditoría General de la Nación (AGN). La decisión deja sin financiamiento al proyecto integral de modernización que iba a transformar uno de los corredores clave del AMBA noroeste.

El plan contemplaba, además de la electrificación, la renovación de vías, la modernización del señalamiento y mejoras en frecuencia, tiempos de viaje y confiabilidad del servicio, con un impacto directo en la reducción de emisiones contaminantes.

El desvío del crédito del BID

En 2024, el Gobierno resolvió redireccionar los fondos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) —originalmente destinados a la electrificación y renovación integral del San Martín— hacia un programa de sostenimiento de las finanzas públicas y la balanza de pagos. La medida dejó al proyecto sin su principal fuente de financiamiento, ya que actualmente no existen recursos internacionales ni partidas del Tesoro suficientes para una obra de esa magnitud.

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Licitación caída y vías deterioradas

Una de las consecuencias directas fue la caída de la licitación para renovar vías y modernizar el señalamiento entre Retiro y Pilar, dada de baja oficialmente en marzo de 2025. El deterioro es significativo: de acuerdo con datos de la AGN, el 63,84% de las vías de la sección local se encuentra en estado regular o malo, un factor que el organismo vinculó directamente con el aumento de demoras y cancelaciones del servicio.

Obras puntuales entre Caseros, Pilar y Cabred

Ante la imposibilidad de sostener la modernización integral, y en el marco de la Emergencia Ferroviaria, el Gobierno concentró su estrategia en intervenciones puntuales. Entre ellas figuran la renovación de vías y pasos a nivel entre Caseros y Pilar, la reparación del puente ferroviario sobre el río Reconquista, la intervención de una docena de pasos a nivel entre Pilar y Dr. Cabred, trabajos de señalamiento y telecomunicaciones, y la compra de más de 28 mil durmientes sintéticos, entre otras obras sobre estaciones y material rodante. Estas intervenciones, sin embargo, tienen un alcance menor al del proyecto financiado originalmente por el BID y no incluyen la electrificación del servicio.

La electrificación, atada a la privatización

El punto central de la respuesta oficial a la AGN es que los objetivos de modernización compatibles con el proyecto original del BID deberán analizarse dentro del proceso de privatización de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA). Según indicó el medio especializado enelSubte, la posibilidad también podría vincularse a la incorporación de la infraestructura ferroviaria al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que contempla proyectos de electrificación de trazas ferroviarias.

Una obra con décadas de intentos frustrados

La electrificación del San Martín acumula postergaciones desde la década de 1990, cuando la concesión privada del corredor Retiro-Pilar también había contemplado esa transformación sin concretarla. La concesión de Metropolitano terminó rescindida en 2005 por incumplimientos, y el proyecto volvió a quedar pendiente. Para Pilar, uno de los principales puntos del corredor, la modernización estructural del San Martín permanece nuevamente sin un horizonte concreto de ejecución.