El servicio de la línea San Martín circulará con recorrido limitado entre las estaciones Villa del Parque y Pilar / Dr. Cabred el sábado 13 y el domingo 14 de junio.

El cronograma funcionará desde las 7:30 a 16:00 horas, y responde a obras en zona de vías, informó Trenes Argentinos a través de sus canales oficiales.

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Durante la franja horaria indicada, los trenes no completarán el recorrido habitual. Quienes deban viajar más allá de Pilar o hacia estaciones intermedias del tramo afectado deberán contemplar la modificación al planificar su traslado.

Los trabajos se realizan en fin de semana con el objetivo de afectar a la menor cantidad posible de usuarios. El lunes 16 de junio el servicio retomará su cronograma habitual.

Cómo consultar los horarios

Trenes Argentinos recomienda verificar el cronograma actualizado en https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos o a través de la aplicación oficial Trenes Argentinos, disponible para iOS y Android.