Ferrovías informó que el servicio de trenes de la línea Belgrano Norte sufrirá demoras, suspensiones y cancelaciones hasta el 14 de julio por obras de infraestructura.

Según el comunicado de la empresa, el tren N° 3137 quedará suspendido a la altura de Boulogne Sur Mer, mientras que otras nueve formaciones circularán con demoras: 3138, 3139, 3140, 3142, 3143, 3147, 3001, 3002 y 3004.

Los trenes que afectan a Pilar

De ese listado, según pudo relevar Pilar de Todos, cinco formaciones tienen recorrido completo hasta o desde Villa Rosa y Del Viso, por lo que la demora impacta directamente en los pasajeros del distrito:

- 3138 (a Retiro)

- 3139 (a Villa Rosa)

- 3140 (a Retiro)

- 3143 (a Villa Rosa)

- 3147 (a Villa Rosa)

Los cinco trenes corresponden a la franja nocturna del servicio.

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El resto de las formaciones afectadas

El tren 3137, que circula en sentido a Villa Rosa, queda directamente suspendido a la altura de Boulogne Sur Mer y no llega a completar su recorrido hacia el distrito.

Las restantes cuatro formaciones con demora —3001, 3002, 3004 y 3142— no afectan a Pilar: sus recorridos comienzan o finalizan en tramos previos de la línea, sin alcanzar Del Viso ni Villa Rosa.

Ferrovías recomendó a los usuarios consultar boletería o comunicarse al 0800-122-1027 para más información.



