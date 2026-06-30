El Tren Belgrano Norte circulará con demoras y cancelaciones
Se debe a obras de infraestructura que se ejecutarán hasta el 14 de julio. Varias formaciones que llegan a Pilar, afectadas.
Ferrovías informó que el servicio de trenes de la línea Belgrano Norte sufrirá demoras, suspensiones y cancelaciones hasta el 14 de julio por obras de infraestructura.
Según el comunicado de la empresa, el tren N° 3137 quedará suspendido a la altura de Boulogne Sur Mer, mientras que otras nueve formaciones circularán con demoras: 3138, 3139, 3140, 3142, 3143, 3147, 3001, 3002 y 3004.
Los trenes que afectan a Pilar
De ese listado, según pudo relevar Pilar de Todos, cinco formaciones tienen recorrido completo hasta o desde Villa Rosa y Del Viso, por lo que la demora impacta directamente en los pasajeros del distrito:
- 3138 (a Retiro)
- 3139 (a Villa Rosa)
- 3140 (a Retiro)
- 3143 (a Villa Rosa)
- 3147 (a Villa Rosa)
Los cinco trenes corresponden a la franja nocturna del servicio.
El resto de las formaciones afectadas
El tren 3137, que circula en sentido a Villa Rosa, queda directamente suspendido a la altura de Boulogne Sur Mer y no llega a completar su recorrido hacia el distrito.
Las restantes cuatro formaciones con demora —3001, 3002, 3004 y 3142— no afectan a Pilar: sus recorridos comienzan o finalizan en tramos previos de la línea, sin alcanzar Del Viso ni Villa Rosa.
Ferrovías recomendó a los usuarios consultar boletería o comunicarse al 0800-122-1027 para más información.