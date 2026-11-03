El nuevo pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para parte del verano anticipa que un tercio de la provincia de Buenos Aires tendrán lluvias por encima de los valores habituales y bajas temperaturas. Así lo destaca el informe trimestral de noviembre a enero y que contempla al fenómeno conocido como Súper Niño.



Si bien la proyección no supone tres meses de lluvias continuas ni un descenso constante del termómetro, la tendencia promedio del período incluiría eventos de lluvia localmente intensos, en especial en el centro y noreste del país. Y en lo que respecta al territorio bonaerense, la zona afectada sería la franja que va del noroeste al sudoeste, incluyendo localidades de la costa atlántica.

De acuerdo al relevamiento al que accedió Agencia DIB, se prevén lluvias superiores a las normales en una treintena de distritos que ocupan un tercio del territorio. En promedio, suelen ser entre 200 y 300 milímetros por mes, de acuerdo a los registros históricos.

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Los municipios que deberán estar más en alerta son General Villegas, Ameghino, Pinto, Tejedor, Rivadavia, Pehuajó, Trenque Lauquen, Pellegrini, Hipólito Hirigoyen, Daireaux, Tres Lomas, Salliqueló, Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Tornquist, Pringles, Dorrego, Monte Hermoso, Bahía Blanca, Rosales, Villarino, Patagones, Tres Arroyos y San Cayetano.

El resto de la provincia de Buenos Aires también tendrá altos niveles de lluvias, posiblemente por encima de lo normal, aunque al parecer de menor intensidad que la región anterior.

Más frío que lo normal



La mayor probabilidad de temperaturas inferiores a lo normal abarca toda la franja central del país. El informe identifica una señal más marcada sobre Córdoba, el sudoeste de Santa Fe, el este de San Luis, el este de La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, los mismos municipios que podrían sufrir más lluvias son los que deberán estar en alerta por posibles bajas temperaturas. Para estos meses del año, el promedio se mueve entre los 20 y 22 grados para el territorio.

Vale aclarar que la señal no anticipa tres meses de frío sostenido ni excluye jornadas de calor intenso. El pronóstico trabaja sobre promedios estacionales: cuando señala una temperatura inferior a lo normal, indica que los valores medios del período tendrían mayores chances de ubicarse por debajo de los registros habituales para esa época del año.

El SMN aclara que “esta previsión debe ser considerada sobre el valor medio del trimestre”. En otras palabras, puede haber días calurosos e incluso episodios de temperaturas altas, aunque el balance general del período tienda a resultar más fresco que lo esperado según los valores climatológicos.

Fuente: Agencia DIB