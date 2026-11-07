El Sindicato Químico Pilar saludó a las trabajadoras y los trabajadores del sector por el Día del Trabajador Químico, que se conmemora el 7 de noviembre, con un mensaje de reconocimiento firmado por su secretario general, Sergio González, y la Comisión Directiva.

“En este día tan especial, queremos hacer llegar nuestro reconocimiento y un profundo agradecimiento a todas las compañeras y compañeros trabajadores químicos, que con esfuerzo, compromiso y dignidad construyen día a día el presente de nuestra industria”, expresaron Sergio González y la Comisión Directiva.

Un futuro con “derechos respetados y unidad”

El mensaje también se refirió a los valores que el sindicato pretende sostener. “Que nunca perdamos la esperanza de un futuro mejor, donde el trabajo sea fuente de orgullo, donde se respeten nuestros derechos y donde la solidaridad, el compañerismo y la unidad sigan siendo nuestra mayor fortaleza", indicaron los firmantes.

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“Sabemos que no son tiempos fáciles, pero tenemos la convicción de que, juntos, podemos seguir adelante y construir un mañana con más oportunidades para todos", sostuvieron.

En tanto, el cierre del mensaje incluye un compromiso explícito del gremio. “Con el compromiso de seguir defendiendo a cada trabajadora, a cada trabajador y a sus familias", expresaron.

El saludo concluye con la frase “¡Feliz Día del Trabajador Químico!” y la firma de Sergio González, secretario general, y de la Comisión Directiva del Sindicato Químico Pilar.