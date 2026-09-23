Delegados de la Seccional Capilla Pilar del Sindicato de Camioneros llevaron adelante una jornada solidaria con la entrega de donaciones a un Hogar de Exaltación de la Cruz.

La actividad se enmarca en “el compromiso y la empatía” del gremio para llegar con acciones a diferentes instituciones.

En este caso, se trató de la donación de alimentos, elementos de primera necesidad y juguetes para el "Pequeño Hogar Exaltación", una institución fundada en 1991 con el objetivo de albergar y proteger a menores en situación de riesgo.

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Tras la actividad, desde Camioneros destacaron que “ser solidario no es una acción aislada, es una doctrina de vida”.

Y agregaron que desde la seccional del gremio, conducido por el Secretario General José Moreira, se “viene sosteniendo un trabajo incansable y constante en el territorio, recorriendo los barrios, escuchando a los vecinos y tendiendo una mano solidaria a las instituciones que más lo necesitan”.

“Este esfuerzo colectivo adquiere un valor doble en el contexto actual. Vivimos momentos difíciles debido a la total falta de respuesta y la alarmante ausencia del Estado Nacional, que parece haber decidido dar la espalda al pueblo y desentenderse de las necesidades básicas de las familias, de las organizaciones sociales y comunitarias que contienen a los más vulnerables”, consideraron.

Frente a ese panorama, expresaron que “donde el Estado abandona sus obligaciones y deja un vacío, la organización de los trabajadores camioneros están para poner el cuerpo y el corazón”.